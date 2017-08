Berdychův sen? Čtyřhra s Federerem na Laver Cupu

Tenkrát si český tenista přál, aby se směl předvést na prvním ročníku velkolepého klání Evropa versus Svět. V úterý se jeho sen splnil. Kapitán Björn Borg jej jmenoval jako pátého člena evropského výběru: „Tomáš už dřív projevil zájem ostart v této novátorské soutěži. Jsem rád, že můžu pozvat do týmu wimbledonského semifinalistu. Naše síla se tak ještě zvyšuje.“

Berdych doplňuje v Borgově sestavě Federera, Rafaela Nadala, Dominika Thiema a Marina Čiliče. Na seznamu pro zářijová utkání v O2 areně tak zbývá jedno volné místo. Borgův protějšek John McEnroe má ještě dvě. Zatím povolal zámořské bombarďáky Milose Raonice, Johna Isnera, Jacka Socka a Sama Querreyho.

Berdych není v branži žádný jeliman. Dvakrát vyhrál Davis Cup, přes šest let se na žebříčku držel vTop 10, na všech čtyřech grandslamech postoupil alespoň do semifinále. Přesto mu velice lichotí, že se smí zúčastnit tak přepychového srazu tenisové honorace, na který přiletí i australská modla Rod Laver, po němž je akce pojmenována.

„Až se jednou budu ohlížet za svou kariérou, mohl by Laver Cup být jednou z nejvýraznějších vzpomínek,“ řekl téměř dvaatřicetiletý dlouhán v rozhovoru pro česká média. „Tenhle projekt má dobré základy, mohl by fungovat hodně dlouho. Moc se těším, tím spíš, že se tentokrát koná v Praze.“

Laver Cup 2017



Tým Evropy povede kapitán Björn Borg



Výběru Světa šéfuje Američan John McEnroe



Šestičlenné soupisky budou doplněny nejpozději po US Open.

Současná patnáctka ATP Tour se po úspěšném tažení ve Wimbledonu chtěla odrazit zpátky do elitní desítky. Doufá v kvalifikaci na Turnaj mistrů. Minulý týden ji v Montrealu přibrzdilo zranění mezižeberního svalu. „Ale už jsem fit,“ hlásil Berdych z další štace v Cincinnati, kde hned v prvním kole narazil na znamenitého Argentince Juana Martina Del Potra a prohrál ve třech setech.

Pro příští týdny je pro něj klíčovou motivací US Open. Za měsíc už se bude připravovat na Laver Cup, jehož součástí jsou zápasy v singlu i deblu, do něhož si vyhlédl ideálního parťáka. „Zajímavých možností je dost, ale nejvíc bych si vážil šance nastoupit s Rogerem,“ tvrdí. „To se přece nepoštěstí každému. Ve čtyřhře se objevuje výjimečně.“

Působí na něj rovněž přítomnost Borga, někdejšího idolu, před jehož uměním se klaněli odborníci i sportovní fanoušci. Z jeho vzezření pak šílely miliony slečen a paní.

„Lišil se od ostatních svým bekhendem obouruč, na trávě ve Wimbledonu porážel ty nejlepší hrou od základní čáry. Párkrát jsem ho potkal na turnaji ve Stockholmu, kam ho zvali jako čestného hosta,“ říká Berdych.

Ač se výsledky z Laver Cupu nepočítají do pořadí ATP, chystá se na kurt nastoupit se vší vervou, v plném soustředění: „Ani mě nenapadlo, že by to měla být legrace. Diváci by neměli očekávat exhibici.“

Naopak. Federer a spol. slibují ostré mače. V některých se patrně chopí hlavní role Čech.