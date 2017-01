Nový Berdych: útočný styl, změna na servisu a sázka na grandslamy

Tenis

Další 3 fotografie v galerii Český tenista Tomáš Berdych se usmívá poté, co v duelu 1. kola Australian Open přešel přes Itala Lucu Vanniho. | foto: AP

dnes 19:00

Melbourne (Od našeho zpravodaje) - Výbušný bohém z přímořského Splitu. A leckdy spíš odměřený chlap z Valašského Meziříčí. Kdo by odhadl, že si právě Goran Ivaniševič a Tomáš Berdych tak skvěle sednou? Přitom se zdá, že zrovna to se přihodilo. Chorvatský kouč přiměl českou tenisovou jedničku ke změnám, jakým by se dřív nejspíš tvrdohlavě bránila.