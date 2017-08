Kapitán Borg má dalšího borce pro Laver Cup. Moc se těším, říká Berdych

Už když v únoru dělal s Federerem unikátní tenisové akci reklamu na lodi plující po Vltavě, přál si Berdych, aby si v září mohl v O2 areně zahrát.

Sen se mu plní, někdejší švédský idol Borg teď oznámil: „Tomáš již dříve tvrdil, že by chtěl být částí nového turnaje, a já jsem moc rád, že náš tým doplní. Přibíráme do týmu kvalitního hráče, který se minulý měsíc probojoval do semifinále Wimbledonu, což dokazuje naši sílu.“

Jedenatřicetiletý Berdych bere pozvánku mezi celebrity jako velkou poctu: „Strašně moc se těším. Laver Cup by se v mé kariéře mohl stát bodem, na který budu velice rád vzpomínat.“

Evropa se pod Borgovým vedením 22. až 24. září utká s výběrem Zbytku světa kapitána Johna McEnroea. Ten zatím do svého mančaftu zvolil Milose Raonice, Johna Isnera, Jacka Socka a Sama Querreyho. Obě mužstva budou mít šest členů.