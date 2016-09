Už se zase cítím dobře. Berdych v Praze dře pod legendou Ivaniševičem

Vypadalo to jako hotová idyla. Tomáš Berdych probíral tenisové detaily se svým novým trenérem, pak spolu zapózovali u sítě, byl krásný slunečný čtvrtek. „Teď už se cítím dobře,“ pronesl Berdych.



Nemá za sebou jednoduché období, neboť po 52 grandslamech za sebou musel ten poslední nuceně vynechat. Na US Open jej nepustil akutní zánět slepého střeva. „Musím říct, že hlavně na začátku jsem ani moc neměl chuť se na tenis dívat. Měl jsem trochu jiné starosti,“ vzpomíná na potíže, které uťaly jeho vytrvaleckou šňůru. „Když se po tak dlouhé době najednou nemůžete zúčastnit, je zvláštní pocit. Škoda, ale nedá se nic dělat. I tohle člověka potká.“

Od patálie neuplynul ani měsíc - a Berdych už zase čerpá optimismus, což na něm bylo na první pohled znát. Na kurtu pražské Sparty s ním byl kompletní tým: dánský fyzioterapeut Per Bastholt a chorvatské duo Azuz Simčič (kondiční trenér) a Luka Kutanjac (trenér i sparingpartner), které už doplňoval jejich mimořádně slavný krajan Goran Ivaniševič. Tedy muž, který by měl Berdychovi pomoci splnit sen.

„Hlavním cílem je získat grandslamový titul. Určitě to je možné. Vždycky jsem se naopak divil, že Tomáš ještě žádný nemá,“ líčil Ivaniševič.

Vítěz Wimbledonu patří mezi takzvané „superkouče“, tedy bývalé legendy v roli trenérů a poradců. Ivaniševič dotáhl k triumfu na US Open v roce 2014 Marina Čiliče a není těžké odhadnout, proč nyní působí u Berdycha.

Oba těší, jak jim nyní společná příprava jde. „Trénink vypadal dobře. Přesně podle toho, co jsme si předsevzali a naplánovali. Nebyl tam víceméně žádný den, v němž bychom museli něco upravovat nebo ubírat; že by to nebylo dobré, že by mě něco trápilo, bolelo,“ pochvaluje si Berdych, že následky zánětu slepého střeva pominuly.

Česká jednička v pondělí míří do Petrohradu, kde odstartuje svůj turnajový návrat. Následně jej čeká akce v čínském Šen-Čenu a v rámci turné po Asii si zahraje také v Tokiu a v Pekingu. „Pak týden volno, Vídeň, Paříž - a uvidíme,“ líčí.

Stále je totiž ve hře o účast na Turnaji mistrů v Londýně. „Jde o jedno místo,“ říká momentální světová devítka. „Ale pokud se mi bude na turnajích dařit, šance je. V minulých letech jsem míval poměrně velký náskok, tohle je nová výzva. Závěr sezony je tím okořeněnější. Budu se to snažit zvládnout.“

I s pomocí nového „superkouče“.