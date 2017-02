Já na Laver Cupu? Myslím si, že je to na dobré cestě, líčil Berdych

Pro české fanoušky je před premiérou Laver Cupu logicky jednou z hlavních otázek to, zda nastoupí v O2 areně jejich krajan. Pokud ano, první na řadě je pochopitelně Tomáš Berdych.

„Jediní domluvení jsou Roger s Rafou, pak bude záležet na žebříčku. Kapitáni mají ještě dvě volné karty,“ vyprávěl nejlepší tuzemský tenista na Staroměstské radnici. „Teď, jak tady stojím, nemůžu říct, že je všechno hotové. Ale myslím si, že je to na dobré cestě.“



I pro dvojnásobného šampiona Davis Cupu by bylo mimořádné zahrát si po boku Federera, Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a dalších. „Když můžu dělat něco, co mě strašně baví, a zároveň být v jednom týmu s nejlepšími, mám obrovskou motivaci to zažít,“ přiznal Berdych.

Pomoci může i jeho vztah s Rogerem Federerem. V pondělí si na lodi na Vltavě zkusili pár „výměn“ a hlavně legendě pomáhal s orientací v Praze.

„Vyptával se, hrozně se o všechno zajímá. Nebylo to tak, že bychom to odstáli, udělali, co se musí, a šli pryč. Tohle je jeho přirozenost. Má zájem,“ říká Berdych o Federerovi.

Prý to bylo velmi přátelské setkání: „Z mého pohledu to tak určitě je. A řekl bych, že z druhé strany to bude dost podobné. Přece jen se už potkáváme dost dlouhou dobu, vybudovali jsme si k sobě vzájemný respekt.“

Jakmile se potkají na kurtech, nedaruje mu vítěz 18 grandslamů zhola nic, jako třeba při letošním Australian Open. Tyhle chvíle jsou nejen pro Berdycha krušné. Ovšem jinak si svého soka považuje za spoustu věcí.

„Nikdy jsem nezažil, že by na podobných akcích vypadal nějak jinak než teď. Že by měl špatnou náladu, neusmíval se. Je v tom neuvěřitelný profík, tyhle věci zvládá absolutně bravurně,“ popisuje Berdych. „Dokresluje to, že není jen skvělý sportovec, ale taky skvělý člověk.“



I on chválil, jak se kurt na lodi povedl. Laver Cup, který od 22. do 24. září uvidí pražská O2 arena, dostal pořádnou reklamu. Tou hlavní je ovšem aura muže, vedle nějž Berdych v pondělí strávil několik hodin.

„Tohle si může dovolit jen on. Vymyslí akci a ostatní ji přijmou za svou,“ říká o turnaji, pro nějž je Federer jedním z hlavních patronů. „Má podporu hráčů, legendy Lavera, sponzorů, svého týmu. On jediný mohl tohle zvládnout. Je typem hráče, který nemá žádné nepřátele. Ač má s Rafou, Novakem nebo Andym (Murraym) obrovské rivality, pořád si zachovává svoji přirozenost. Tohle ho dostalo do pozice, v níž je dneska.“

K úspěchu Laver Cupu tak chybí už jen jedna věc - a zároveň ta nejpodstatnější. Aby se na něm hrál tenis, který strhne fanoušky. Aby nešlo o exhibiční turnaj, nýbrž o boje se vším všudy.

„Absolutně nepřipadá v úvahu, aby někdo cokoli vypustil,“ má Berdych jasno. „Už jen dostat takové hráče na jednu společnou akci je skoro nemožné. Najednou máte možnost soutěžit v jiném formátu za jeden tým s hráči, se kterými by se vám to v životě nepovedlo. Podle mě má tahle akce svoje místo.“

V tomto směru vzhlíží ke golfovému Ryder Cupu, který byl pro tenisové střety Evropy a zbytku světa jasnou inspirací. „Když se podíváte, co dělá Ryder Cup s hráči golfu, tak nevím, proč by tomu mělo být v tenise jinak,“ řekl Berdych. „Každá tradice musí nějak začít a tohle může být skvělá doba. Vždyť nevím, jestli byl někdy tenis na vyšší úrovni, než je nyní.“

A pokud vše vyjde, u historické premiéry by měl být také on.