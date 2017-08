Davis Cup už jen jednou. Chci se rozloučit s fanoušky, plánuje Berdych

Utkání v Haagu se koná na antuce, na níž špička v září nehraje. Co ještě vám při přemýšlení letělo hlavou?

Přechod na antuku je těžký. V Davis Cupu jsme dosáhli maximum. Do Holandska nepoletí ani Radek Štěpánek, který ukončil sezonu. Navíc je teď pro mě prioritou kvalifikace na Turnaj mistrů. Byl by to velký úspěch. Mám šanci a ptám se: Kolik jich ještě přijde? V Londýně jsem zatím nikdy neudělal velký výsledek (ze šesti startů jednou postoupil do semifinále). Chci se o to pokusit.

Týden po Davis Cupu nastoupíte v Praze na Laver Cupu. Napadlo vás, jak to veřejnost přijme?

Víte, já si program musím stavět podle sebe, podle aktuální situace. Kdo mě chce kritizovat, vždycky si něco najde. Kdo mě bude chtít pochopit, pochopí. Nemám potřebu se nějak obhajovat.

V Davis Cupu jste se objevil celkem v 67 zápasech, prvně v roce 2003. Dvakrát jste notně přispěl k zisku trofeje. Nač nejraději vzpomínáte?

Třeba na první zápas v Thajsku, kde to všechno začalo. Přijel jsem, tři dny proležel s horečkou a pak naskočil do debla. To jsou věci, které nenaplánujete. Vybavuju si finále se Španěly v Barceloně. Pak samozřejmě vítězství v Praze a v Bělehradu s Radkem. Rekordně dlouhou čtyřhru s Lukášem Rosolem proti Švýcarům. Byly i těžké chvíle - když jsem si v Rusku zranil kotník a my prohráli. Ale to k Davis Cupu patří. Vyhráváte i prohráváte s týmem. Díky tomu je výjimečný.

Bude vám dvaatřicet. Většina vašich vrstevníků už Davis Cup vypustila. Plánujete přesto nějakou rozlučku s diváky?

Nejradši bych hrál jeden zápas doma. Ideální by bylo, kdybychom se sešli s Radkem. Nechci mluvit za něj, ale pro mě by to byl poslední mač. Fanoušci, kteří nám tolikrát pomohli, by si ho zasloužili.

Federace ITF navrhuje finálový turnaj na neutrální půdě či zkrácení utkání na dva vítězné sety. Jak se vám novinky líbí?

Finále ve Švýcarsku mi připadá jako šílenost. Sorry, to by Davis Cupu vzalo duši. Kolikrát se mě ptali, co bych změnil. Říkal jsem třeba, aby se Davis Cup konal jednou za dva roky. Aby se končilo v září. Nebo aby měli finalisté volno v prvním kole dalšího ročníku. Jenže oni přišli s finále ve Švýcarsku. To mě zklamalo.