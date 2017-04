Tokoš s Falunem ovládl švédskou Superligu, jako první Čech v historii

„Je to neuvěřitelné, co jsem dokázal. Myslím, že to dneska bude stát za to, že to oslavíme. Je to první zlato, co tu získal český hráč. Nedá se to popsat, co teď cítím,“ uvedl Tokoš pro server florbal.cz.



V superfinále se dostal do hry z lavičky až v závěrečné třetině. „I když jsem toho moc neodehrál, jsem rád za ty dvě tři střídání. Užil jsem si to, makal jsem, jak jsem mohl. Není to jednoduché sedět na střídačce a pak tam jít. Ale ty pocity jsou úžasné,“ prohlásil Tokoš.

Falun se vrátil na trůn po roční pauze a vystřídal na něm Strorvretu. Celkově triumfoval počtvrté v historii. Tokoš přišel do Falunu před touto sezonou z Dalenu. Říjnový Pohár mistrů ve finském Seinäjoki si v jeho dresu nezahraje, protože po ročním angažmá odchází.

„I když jsem toho moc neodehrál, tak jsem si tu sezonu užil s tím nejlepším, co mohlo přijít. Stálo to za to, musím říct. Byly to obrovské zkušenosti a mám něco, co nikdo u nás ještě nemá. A loučení... Myslím, že kluci to dneska pořádně oslaví a já s nimi. A pak to ještě zapijeme s přítelkyní po reprezentaci, až přijedu domů,“ dodal Tokoš.

V ženském superfinále slavily florbalistky IKSU, které vyhrály nad Morou 4:1.