Bývalé hvězdy NBA a slavný rapper si zakládají vlastní ligu

Soutěž by měla vypuknout v červnu příštího roku, ale už teď přilákala řadu zajímavých jmen.

Kenyona Martina, Stephena Jacksona, Jermainea O’Neala, Rasharda Lewise či Jasona Williamse. Všechno nedávné hvězdy NBA, kterým se nechce končit. Ano, ti se zapojí jako hráči.

To legendární rozehrávač Gary Payton míří do nového projektu také, ale v osmačtyřiceti už nemá zájem hrát. Měl by se stát jedním z trenérů.

A ještě jedno bývalé jméno z NBA můžeme připojit. Není až tak známé jako ta předchozí, zato si už vysloužilo funkcionářské ostruhy. Budou se hodit.

Kenyon Martin Stephen Jackson Jermaine O'Neal.

Prvním prezidentem a zároveň komisionářem nové soutěže bude Roger Mason, muž s jedenáctiletou kariérou v NBA. Naposledy hrál před dvěma lety za Miami Heat. Pak se naplno vrhl do práce v hráčské asociaci NBPA coby zástupce ředitelky Michele Robertsové.

A protože nová kolektivní dohoda mezi zámořskou ligou a hráči byla právě schválena, pro Masona nastal čas vydat se za novou výzvou. Jeho odchod jako první oznámil server The Vertical.

Mason se zásadním způsobem podílel na navýšení důchodů a posílení zdravotní péče pro bývalé hráče NBA (měla by do nich být napumpována osmimístná částka v dolarech), takže je přirozené, že s „vysloužilci“ bude spolupracovat i nadále.

The Big3 - logo nové americké basketbalové soutěže

Zbývá doplnit ještě jedno jméno, to nejdůležitější. Hybatelem celé soutěže je Ice Cube, rapperský klasik a už dlouhá léta známý filmový herec. Teď se podnikavý rodák ze South Los Angeles vydává dalším směrem. Než získal do pozice nejdůležitějšího funkcionáře Rogera Masona, zvažoval dokonce, že se komisionářem stane on sám.

Co můžeme od Ice Cubeova sportovního projektu očekávat a co ne? Určitě se nechystá přímá konkurence pro nejslavnější ligu.

Jak už řečeno výše, soutěž má poprvé proběhnout během léta 2017, až aktuální sezona NBA skončí. Jmenovat se bude The BIG3 - název správně napovídá, že se bude hrát ve třech hráčích na každé straně, a to na jediný koš.

Každý z osmi týmů by měl mít celkem pět hráčů, sháňka bude i po slavných trenérech, kteří by soutěž ještě více zatraktivnili. Hrát se bude turnajovým systémem, chystá se desetidílná šňůra po velkých amerických halách. V každé z nich se diváci mohou těšit vždy na čtyři utkání, uvidí tedy všechny zúčastněné hráče.

„Napadlo mě to jako fanouška, který hodně nerad vidí své basketbalové hrdiny odcházet. Velká část těch hráčů může ještě hrát, jen nezvládne dva zápasy ve dvou dnech nebo dokonce čtyři v pěti dnech. A když jsem se začal dívat na 3x3, říkal jsem jsem si, proč by to nešlo profesionálně. A tak jsme si řekli, že do toho půjdeme,“ popsal Ice Cube zrod svého podniku.

Tak zcela originální jeho nápad ale není, letos se začala formovat americká The Champions Basketball League, inspirovaná golfovou PGA Tour Champions (dříve Senior Tour).

Řádný start této soutěže pro slavné veterány se zatím nekonal, i když se zapojili Al Harrington, Corey Maggette, Stephen Jackson, Mike Bibby, Jannero Pargo, Marquis Daniels, Mikki Moore, Ricky Davis, Earl Boykins, Daniel Gibson, Kareem Rush, Ruben Patterson, Cutino Mobley...

Reportáž ze zakládání newyorského týmu Gotham Ballers pro The Champions Basketball League.

The BIG3 se zatím jeví jako životaschopnější projekt, na začátku pracuje v menším měřítku. A Ice Cube tvrdí, že už vyjednává se zájemci o televizní práva.

„V létě mají lidi možná tak basketbalovou kocovinu po finále NBA a jinak nemají co sledovat, krom baseballu a pár přípravných zápasů v americkém fotbalu. To je na nic,“ Ice Cube přesvědčuje o své myšlence. „Jdu do toho po hlavě. Vlastně jsem kvůli tomu zanedbával jinou práci.“

Na komisionáře Masona teď čeká úkol připravit pravidla a způsob, jak hráče rozdělit do jednotlivých týmů. Počítá se s draftem.

Další novinky očekávejte už v lednu, na první oficiální tiskové konferenci mají zaznít také další nová jména

“Rádi bychom do několika měst, kde NBA nemají. Nakonec s touhle show objedeme Státy i celý svět,“ netroškaří Ice Cube.