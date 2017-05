Klauda postoupil do finále MS a věří, že se thaibox dostane na olympiádu

Pro pořádek, říkáte muaythai, nebo thaibox?

Je to jedno, obě slova označují to samé.

Na mistrovství jste zatím absolvoval dva zápasy. Jak probíhaly?

V prvním zápase jsem dostal Jevgenije Nikitina z Ruska. To už je u mě tradice, protože na podobných turnajích vždycky dostanu Rusa. Zápas byl relativně hladký, i když soupeř byl dobrý. Ve třetím kole se mi to podařilo ukončit po třetím počítání.

A ve druhém kole jste nastoupil proti Íránci Karimianaovi.

Byl hodně namotivovaný a nejel úplně čistě. Třeba jsem dostal kolenem mezi nohy. To mnou trošku otřáslo, ale na konci prvního kola už jsem se dostával na koně. A ve druhém kole to rozhodčí po druhém počítání ukončil.

Profil Jakub Klauda Trutnovský thaiboxer s bilancí 32 výher, 11 porážek.

Mistr Evropy 2016 a vicemistr Evropy 2013.

Hmotnostní kategorie do 91 kilogramů.

Ve finále vás čeká domácí Dzianis Hančaronak. Jaký je to soupeř?

Je to opravdu světová třída, nelehký a tvrdý soupeř. Uvidíme, jak to s ním zvládnu. Ještě jsem s ním nikdy nešel. Ale je fakt jeden z nejlepších v téhle váze na světě.

Jak probíhá příprava mezi zápasy?

Mám štěstí, že nejsem vůbec zraněný. To mi dává určitou výhodu, protože soupeř měl fakt těžký zápas. Zato já jsem vyvázl bez velkých následků.

Takže spíš je to o nastavení hlavy, dostat se do pohody?

Přesně tak, musíte být v pohodě. Žádné těžké tréninky se nekonají, žádná velká fyzická námaha.

Sice máte chrániče, ale i tak - jak náročné je absolvovat tři zápasy během pár dnů?

Hodně, chrániče jsou spíš jen takové hadráčky, jako byste na sobě nic neměli. Máte hadrový chránič holeně a hadrový chránič loktů. A helma? Jasně, ta je dobrá, ale občas je i na obtíž. Ochrání vás to před údery, ale soupeř vás za ni může chytit a přetáhnout vám ji přes hlavu, takže nic nevidíte. Všechno má své pro a proti.

Kolik chodí diváků?

Je to tady státem hodně podporované, chodí vojáci. Takovou atmosféru jsem snad ještě nikdy neviděl.

Tak to se máte ve finále na co těšit.

No, proti domácímu... Dav bude proti mně. Ale když jsem v ringu, tak to ani moc nevnímám.

Je pro vás víc mistrovství světa, nebo Světové hry, které budou v červenci?

Světové hry. Mistrovství světa je super, ale Světové hry budou o třídu nebo dvě výš, co se týče atmosféry a zákulisí. A ještě na jednu akci se moc těším - mistrovství Evropy příští rok uspořádá Praha.

Mistrovství poprvé sleduje i olympijský výbor. Věříte, že se dočkáte thaiboxu na olympiádě?

Už je uznaný jako olympijský sport a počítá se, že by to mohlo do osmi let dopadnout. To by pro thaibox znamenalo neuvěřitelný boom. Já bych byl nadšený.

Věříte, že se vy osobně dočkáte?

V té době mi bude zhruba 32 let, tak uvidíme, jak na tom budu. Ale když to bude uskutečnitelné, tak bych to rád zkusil. Ale to je daleká budoucnost.

Mimochodem, co vás baví víc? Amatérské, nebo profesionální zápasy?

Oboje má něco do sebe. Tady na těch amatérských turnajích reprezentujete Českou republiku, a to je super. Je to zážitek se vším všudy. A profesionální zápasy? Když zápasíte doma, tak je to super. Nejsem vyhraněný, že bych něco preferoval.