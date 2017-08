Erraniová dostala za doping nižší trest. Mám čisté svědomí, vzkázala

Trest Erraniové vyprší 3. října. V těle měla látku, která může působit jako hormonální a metabolický stimulant, ale také se používá při léčbě rakoviny prsu. Erraniová byla z jejího užití obviněna už koncem dubna, ale díky rozhodnutí Italské tenisové federace mohla dál hrát.

„Nikdy v životě jsem nevzala žádnou zakázanou látku,“ napsala Erraniová na twitteru s tím, že látka se jí do těla dostala poté, co jedna tableta, které její matka bere na rakovinu, nejspíš spadla do polévky, kde se rozpustila. „Mám čisté svědomí, protože vím, že jsem neudělala nic špatného,“ dodala.

Erraniová dostala trest na spodní hranici, protože komise ITF její vysvětlení uznala. „Vzali jsme v potaz, že hráčka se v minulosti proti antidopingovým pravidlům nijak neprovinila. Naopak nás přesvědčila o tom, že dodržuje řadu preventivních opatření. Proto jsme došli k závěru, že její provinění je na nejnižší hranici možných trestů,“ uvedla komise v prohlášení.

Bývalá pátá hráčka světového žebříčku má pět grandslamových titulů ve čtyřhře a třikrát byla členkou vítězného týmu ve Fed Cupu. Ve dvouhře na okruhu WTA vyhrála třicetiletá Erraniová devět turnajů. Ve světovém žebříčku jí momentálně patří 98. místo.