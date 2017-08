Tenistka Azarenková kvůli soudu o syna možná vynechá US Open

„Zatím jediná možnost, která by mi umožnila hrát na US Open, je nechat Lea v Kalifornii, ale to nechci,“ uvedla dvojnásobná finalistka turnaje v prohlášení. „Spojit kariéru a péči o dítě není snadné pro nikoho, ale je to výzva, které se chci postavit,“ přidala osmadvacetiletá Azarenková.



Na US Open si zahrála finále v letech 2012 a 2013. Syna přivedla na svět loni v prosinci. Po letošním Wimbledonu se však rozešla s jeho otcem Billym McKeaguem a soudí se o péči. „Doufám, že celá věc dobře dopadne a já se budu moci vrátit k hraní,“ uvedla vítězka 20 turnajů, které momentálně patří v žebříčku WTA 204. místo.