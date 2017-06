172 minut na cestě za maximem. Nervíky byly vidět, usmál se Veselý

Skončí tohle někdy? Jiří Veselý už se s tím málem smiřoval, když se jeho soupeř Aljaž Bedene napřahoval ke smeči. „Game jsem v tu chvíli škrtal,“ přiznal. Jenže Brit se slovinskými kořeny napálil míč jen do sítě.

Poslední hra trvala přes deset minut a Veselý v ní dokončil triumf 6:3, 6:3, 4:6 a 6:3.

„V prvním kole jsem porazil Socka jako jasného favorita a dneska jsem na to dokázal navázat. Jsem spokojený, velmi spokojený,“ řekl. Na Roland Garros jej v jeho premiérovém 3. kole potká Španěl Roberto Bautista Agut.

Jaká koncovka byla?

Byl to strašný game. Ale tak nějak jsem to očekával. Cítil jsem, že je to možná jedna z posledních šancí, abych ho dorazil. Zvedal se, skvěle se bránil, měl čím dál víc šancí na můj servis. Nervíky tam byly vidět. Na druhou stranu se musím pochválit, že jsem to dokázal ustát. Trochu to bylo i o štěstí, ale šel jsem si pro výhru.

Mění to trochu váš vztah k Roland Garros, kde jste zažil v roce 2013 grandslamovou premiéru?

Vzpomínek na grandslamy mám několik. Ať už na juniorské v Austrálii a v New Yorku a samozřejmě na loňský Wimbledon, kde jsem poprvé přešel 3. kolo a dostal se až do čtvrtého. Výkony na antuce mám asi nejkonstantnější, za ta léta jsem na ní uhrál většinu svých bodů. Je to pro mě 3. kolo na třetím grandslamu, laťku jsem zvýšil.

Ale chcete výš, ne?

Jsem pořád mladý a rád bych to posouval pořád dál. Bylo by zatím samozřejmě těžké hovořit o nějakém uspokojení nebo super výsledku. Spokojený jsem, ale kdybych se uspokojil, tak to do dalšího zápasu nepřinese nic pozitivního. Jsem rád, že mám ve čtvrtek čtyřhru a zůstanu v zápasovém rytmu.

Užíváte si, že po nezdařeném Australian Open zase slavíte grandslamové výhry?

Austrálie mi zatím nikdy moc nevyšla; možná mi neprospívá delší pauza po sezoně. Pozitivní zprávou je, že jsem na antuce dokázal třetí, čtvrtý rok zabrat a dohnal ztrátu z tvrdých dvorců.

Cítíte, že jde kariéra správným směrem?

Těžko se to hodnotí. Třetích kol jsem pár měl a potom přišlo trápení, bylo to nahoru dolů. Jsem za tuhle výhru nesmírně rád. Snažím se jít do tréninků a zápasů s chutí, s elánem se zlepšovat, posouvat svoji hru kupředu a prodat to v zápase. Porážky k tenisu patří. Naučil jsem se je líp kousat a úplně se z toho nepodělávat. Jakmile zpanikaříte, projeví se to na kurtu.

Co čekat od třetího kola proti Bautistovi Agutovi?

Fyzicky to u mě ještě není ono, ale oproti úterý pořád o sto procent lepší. Doufám, že naberu ještě víc energie, další zápas totiž bude opravdu pekelný. On je velmi nepříjemný hráč, atypický Španěl. Skvěle se hýbe, skvěle kryje kurt. Velmi inteligentní hráč, ví přesně, kdy, co a kam zahrát. Budu muset být trpělivý, super podávat a v každém případě ještě něco změnit proti našim minulým zápasům.