Vášně u Vltavy. Jásot i žal v malém tenisovém ráji

Málokdy a málokde na světě poutá ženský turnaj od úvodních kol tak vřelou pozornost jako na Prague Open v útulném areálu TK Sparta ve Stromovce. Hlavně pro české hráčky a domácí obecenstvo má turnaj podmanivé kouzlo.

„Hrozně mě mrzí, že právě tady odstupuju, ale minulý týden jsem prodělala spálovou angínu a teď se můj stav opět zhoršil,“ litovala včera obhájkyně titulu Lucie Šafářová.

Další hrdinku fedcupových bitev už místní hlasatel po vydřeném postupu do čtvrtfinále vyprovázel do šatny, když si Barbora Strýcová ještě vyžádala slovo a děkovala obecenstvu za podporu v derby s Lucií Hradeckou: „Měli jste to těžké, když proti sobě stály dvě Češky, přesto jste byli skvělí.

Doufám, že přijdete zase zítra!“

„Jasněééé!“ ozvala se ryčná odpověď z hlavní tribuny.

V májové pohodě cítí české tenistky lásku, na jakou z okruhu nejsou zvyklé. Mnohé z nich jezdí na zápasy z vlastních bytů, přespávají ve své posteli, což je pro věčné tulačky po světadílech úžasný přepych.Sparťanka Kateřina Siniaková si dokonce ukládá věci do své osobní skříňky v šatně.

Strýcové tleskají z terasy příbuzní i přítel David Kraus v klobouku a s brýlemi s výraznými obroučkami.

Hradecké blahopřály po výhrách děti z její tenisové školičky, Kristýně Plíškové její partner a hokejový útočník Dominik Volek.

Pryč je tísnivá samota, jež je provází po většině štací. Radost i žal mohou dívky a ženy okamžitě sdílet se svými nejbližšími. Pravda, třeba nasazenou jedničku Karolínu Plíškovou přehršel nevšedních vjemů rozptylovala a stresovala. Siniaková ve spěchu na trénink musela odmítnout pár žádostí o podpis. Pozornost davů si ale vesměs užívají.

Sedmnáctiletá Markéta Vondroušová okusila další příchuť slávy a zírala, když na její první velkou autogramiádu přikvačily stovky příznivců a trpělivě přešlapovaly ve frontě.

„O cokoliv poprosíme, všechno máme do minuty, takovou péči jinde nemáme,“ lebedí si Strýcová.

Ale nejen Češky jsou v útulném areálu sevřeném Stromovkou a vltavským plavebním kanálem spokojené. Prague Open patří v rámci nejvyšší profesionální ligy WTA Tour do nižší úrovně International.

Přesto se na něm už několik let schází luxusní konkurence. Jiří Fencl, kouč Hradecké, žasl, že hranice pro přijetí do pražské kvalifikace vystoupala až k číslu 200 na žebříčku, kdežto na podniku téže kategorie v Rabatu byla o 400 míst níž.

Z ciziny přiletěly bývalé světové jedničky Caroline Wozniacká a Jelena Jankovičová. A třeba též nastupující hvězdičky Jelena Ostapenková a Ana Konjuhová.

„Hráčky si vybírají akce podle toho, jak je o ně postaráno,“ říká ředitelka turnaje Petra Černošková. „A my se při stanovování standardu díváme o pár pater výš, na podniky série Premier nebo na grandslamy. I proto neregistrujeme skoro žádné zvláštní požadavky.“

Mezi hotely a Spartou kmitají sponzorská BMW. Tenistky na ně čekají na lavičce zahřívané teplometem, přikrýt se mohou dekami.

Klub není rozmáchlý, ale na relativně malém prostoru dámy najdou vše, co potřebují. Posilovnu i odpočívárnu. V restauraci si vybírají přímo na místě uvařené jídlo. K službám je vyplétač, dva fyzioterapeuti od WTA, i domácí masér Pavel Kovač. Hezký výhled je z VIP terasy, kde Češky z první řady sleduje fedcupový kapitán Petr Pála.

Chodníky mezi travnatými plochami slouží jako rozcvičovna. Sličná Němka Julia Görgesová na jeden z nich mířila se sluchátky na uších, v mikině a legínách, s akreditací ledabyle pověšenou přes předloktí.

Teplé oblečení je povinnou výbavou. Počasí občas není nejvlídnější. Fouká. Letos se však chová přívětivěji než loni, kdy dokonce sněžilo.

Pořadatelé jen řeší, zda zůstat u systému se vstupem zdarma. Návštěvníci nic neutratí, leč mnozí postrádají jistotu, že se při masivním zájmu do areálu vměstnají a najdou své místo. Proto se letos prodávaly na finále lístky za 100 a 200 korun.

O režimu pro nadcházející ročníky se teprve rozhodne. Domácký ráz turnaje ovšem na Spartě hodlají zachovat.