Strýcová si v Praze zahraje semifinále, po boji zdolala Siniakovou

Druhou Češkou v semifinále se může stát Kristýna Plíšková, která hraje s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, až 144. hráčkou žebříčku WTA.

Strýcová v úvodu duelu dominovala, po 17 minutách vedla 4:0 a málokdo by si vsadil, že se bude hrát ještě dlouho. Ve druhém setu ale Siniaková hru vyrovnala. Za stavu 4:3 pro Strýcovou si Siniaková nechala obvázat pravý stehenní sval a poté zvládla koncovku druhé sady.

Ve třetím setu rozhodla Strýcová brejkem na 4:2 a zápas ukončila se štěstím při třetím mečbolu. Až hlavní rozhodčí při něm musela potvrdit aut po úderu Siniakové. „Ve třetím setu jsem byla trošičku aktivnější a šla jsem si pro to,“ řekla Strýcová, která oplatila Siniakové předloňskou porážku ze stejné fáze turnaje.

V semifinále se jednatřicetiletá Strýcová střetne s německou kvalifikantkou Monou Barthelovou (82. v žebříčku WTA), s kterou má bilanci 3:3, ale poslední tři zápasy vyhrála. „Výhra ve čtvrtfinále mi dala sebevědomí, ale v dalším utkání musím hrát zase o něco líp. S Monou se známe, dobře čte hru a já musím hrát pestře,“ řekla Strýcová.

V semifinále je letos již potřetí (Sydney a Biel), ale do finále ještě nepostoupila. Pokud by to dokázala v Praze, zahrála by si o titul na okruhu WTA znovu po sedmi letech. V roce 2010 hrála na Štvanici své první velké finále dvouhry a Maďarce Ágnes Szávayové tehdy podlehla ve třech setech.

Už v pátek je na pořadu finále čtyřhry a je jisté, že bude mít českou vítězku. Bývalá deblová světová jednička Květa Peschkeová si společně s Němkou Lenou Grönefeldovou zahraje o titul buď proti českému páru Siniaková, Lucie Hradecká, nebo česko-americké dvojici Renata Voráčová, Raquel Atawová.

Turnaj žen v Praze ve Stromovce antuka, dotace 250.000 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Strýcová (3-ČR) - Siniaková (8-ČR) 6:3, 5:7, 6:3

Barthelová (Něm.) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:0), 7:6 (8:6) Čtyřhra - semifinále:

Peschkeová, Grönefeldová (2-ČR/Něm.) - Muhammadová, Rosolská (4-USA/Pol.) 6:4, 6:2.

Pavlásek v Ostravě vyřadil Koláře

Český souboj byl k vidění i na challengeru v Ostravě a vyhrál ho favorizovaný Adam Pavlásek. Druhý nasazený tenista porazil na antukovém kurtu v Komenského sadech loňského finalistu Zdeňka Koláře 6:2, 6:4 a je ve čtvrtfinále.

Adam Pavlásek

Pavlásek prošel do čtvrtfinále jako jediný z šesti Čechů, kteří na challengeru Prosperita Open startovali.



Z nasazených vypadli Lukáš Rosol ve středečním 2. kole a také Jan Šátral, jenž prohrál hned úvodní zápas.

Mezi nejlepší osmičku se nedostal ani nejvýše nasazený Slovák Norbert Gombos.

Challenger Prosperita Open v Ostravě antuka, dotace 64.000 eur Dvouhra - 2. kolo:

Pavlásek (2-ČR) - Kolář (ČR) 6:2, 6:4

Carballes (4-Šp.) - Reuter (Belg.) 6:0, 6:2

Travaglia (It.) - Ramírez (5-Šp.) 6:3, 6:1

Napolitano (It.) - Dima (Rum.) 6:1, 6:2

Turnaj mužů v Istanbulu antuka, dotace 497.255 eur Dvouhra - 2. kolo:

Schwartzman (3-Arg.) - Thompson (Austr.) 6:1, 6:3

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Jebavý, Veselý (ČR) - González, Inglot (2-Mex./Brit.) 6:2, 1:6, 10:4

Turnaj žen v Rabatu antuka, dotace 250.000 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Erraniová (It.) - Gavrilovová (3-Austr.) 7:6 (7:5), 6:4 Čtyřhra - semifinále:

Stojanovičová, Zanevská (Srb./Belg.) - Krejčíková, Kudrjavcevová (4-ČR/Rus.) 7:5, 6:3