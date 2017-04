Nadal se utká s krajanem Ramosem o desátý titul v Monte Carlu

Třicetiletý Nadal porazil v dnešním semifinále 6:3, 6:1 Belgičana Davida Goffina, který v předchozím kole vyřadil srbskou světovou dvojku Novaka Djokoviče. Goffin měl lepší vstup do zápasu, vedl 3:1, ale za stavu 3:2 ho vyvedlo z konceptu kontroverzní rozhodnutí sudího a od té doby už vyhrál pouze jeden game.

V šesté hře umpirový rozhodčí Cédric Mourier podle všeho nesprávně přehodnotil výrok čárového sudího. Goffinovi ukazoval stopu po míčku, která však s největší pravděpodobností patřila k jiné výměně. „Něco mi ukazoval, nevím co. Viděl jsem mu na tváři, že je nervózní, nebyl si jistý,“ uvedl Goffin, jehož situace viditelně rozhodila.

„Z ničeho nic rozhodčí udělá takovou chybu a pak je to hodně těžké. Musíte dát více energie do toho, abyste se vrátili do zápasu. Asi toho na mě bylo moc,“ řekl Goffin, jenž Mourierovi po zápase nepodal ruku. „Proti Cédricovi nic nemám, je to milý chlap. Ale dělá chyby,“ dodal poražený semifinalista.

Bývalá světová jednička Nadal může v neděli získat nejen jubilejní desátý titul Monte Carlu, ale i padesátý antukový titul a sedmdesátý celkově. Útočí také a 29. triumf z turnajů Masters.

Nadalův finálový soupeř Ramos porazil v semifinále Francouze Lucase Pouilleho 6:3, 5:7 a 6:1. Ramos, jemuž ve světovém žebříčku patří 24. místo, získal ve třetím kole skalp světové jedničky Brita Andyho Murrayho a první semifinále kariéry na Masters si zajistil výhrou nad Chorvatem Marinem Čiličem.

Turnajovou jedenáctku Pouilleho porazil patnáctý nasazený Španěl za dvě a čtvrt hodiny a stal se prvním hráčem mimo elitní dvacítku světového žebříčku, který od roku 2003 v Monte Carlu postoupil do finále. Naposledy to dokázal Argentinec Guillermo Coria (26.).