Jen Djokovič reprezentuje. Ostatní elitní tenisté Davis Cup vynechají

Devětadvacetiletý rodák z Bělehradu se pokusí spravit si náladu po brzkém vyřazení na Australian Open, kde senzačně vypadl už v druhém kole s Denisem Istominem. I díky jeho účasti jsou Srbové doma proti Rusku jasným favoritem.

„Jsem přešťastný, že jsem zpátky tady mezi kluky. Všichni jsme blízcí přátelé a pokaždé je tu unikátní atmosféra,“ těšil se na Davis Cup Djokovič.

Program 1. kola Davis Cupu Austrálie - ČR (Melbourne)

(Melbourne) Argentina - Itálie (Buenos Aires)

Německo - Belgie (Frankfurt)

USA - Švýcarsko (Birmingham)

Japonsko - Francie (Tokio)

Kanada - Británie (Ottawa)

Srbsko - Rusko (Niš)

Chorvatsko - Španělsko (Osijek)

„Musíme si uvědomit, že Novak hraje za svou zem pravidelněji než kterýkoliv z jeho největších rivalů. Za to si zaslouží uznání a podporu fanoušků,“ dodal srbský kapitán Nenad Zimonjič.

Vítěz duelu mezi Australany a Čechy nastoupí proti lepšímu z dvojice USA a Švýcarsko. Výběr země helvétského kříže bude postrádat čerstvého vítěze Australian Open Rogera Federera i světovou trojku Stana Wawrinku, takže do čtvrtfinále by bez problémů měli postoupit Američané, kteří mají všechny čtyři nominované hráče do 31. místa na světě.

Úvodní kolo nebude hrát ani druhý z finalistů Australian Open Rafael Nadal, i bez něj jsou ale Španělé v Chorvatsku favoritem, protože domácím chybí světová sedmička Marin Čilič. Volno má i první hráč žebříčku Brit Andy Murray, domácím Kanaďanům zase chybí Miloš Raonic.

Do velkých problémů se dostali Argentinci. Obhájcům titulu totiž kvůli bolavému zápěstí chybí strůjce loňského triumfu Juan Martín del Potro, favoritem tak v Buenos Aires bude hostující Itálie.