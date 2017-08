Plíšková bude v Cincinnati hájit trůn. Sesadit ji může kvarteto hráček

Z turnaje v Cincinnati se odhlásil i zraněný Nišikori Japonec Kei Nišikori je pátým tenistou z první desítky žebříčku, jenž nebude tento týden startovat v Cincinnati. Devátý hráč světa se z turnaje série Masters odhlásil kvůli bolesti v pravém zápěstí. Sedmadvacetiletý Nišikori měl být v Cincinnati nasazenou pětkou a mít v prvním kole volno. Do Ohia přiletěl, ale svou účast v neděli odvolal. "Během tréninku jsme pocítil ostrou bolest v pravém zápěstí a musel jsem jít na vyšetření ke specialistům. Další podrobnosti sdělím, až budeme mít víc informací," uvedl Japonec. Před Nišikorim se už z Cincinnati odhlásili vinou zranění Brit Andy Murray, obhájce loňského vítězství Marin Čilič z Chorvatska, švýcarský šampion US Open Stan Wawrinka a Srb Novak Djokovič. Ten spolu s Wawrinkou dokonce předčasně ukončil sezonu. Turnaj v Cincinnati je jednou z hlavních generálek na poslední grandslam sezony US Open, jenž se v New Yorku hraje od 28. srpna.