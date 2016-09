Nové maximum Plíškové: v žebříčku je šestá, Kerberová novou jedničkou

Tenis

Zvětšit fotografii Karolína Plíšková se chystá na úder ve finále tenisového US Open na dvorci Arthura Ashe. | foto: AP

dnes 8:45 7:28

Poslední grandslam sezony US Open pořádně zamíchal pořadím na tenisovém žebříčku WTA. Zpráva číslo 1: Karolína Plíškové se díky postupu do finále dostala na šesté místo, nikdy na tom nebyla lépe. Její nejlepší umístění byla dosud sedmá pozice. A zpráva číslo 2: Už oficiálně má ženský tenis novou královnu, je jí vítězka US Open a přemožitelka Plíškové Angelique Kerberová z Německa.

Kerberová na výsostném postu vystřídala Američanku Serenu Williamsovou. Dosavadním maximem aktuální české jedničky bylo sedmé místo, na které se poprvé probojovala vloni v srpnu. Z elitní desítky posléze opět vypadla, před závěrečným grandslamem sezony jí před dvěma týdny patřilo jedenácté místo. Petra Kvitová zůstala po osmifinálové prohře s Kerberovou šestnáctá, Barbora Strýcová je dál na 21. místě. Tenisové žebříčky Podrobné žebříčky ATP i WTA najdete ZDE. Osmadvacetiletá Kerberová se do čela světového žebříčku dostala jako první Němka po Steffi Grafové. Američanku Serenu Williamsovou sesadila z tenisového trůnu po 186 týdnech, čtyřiatřicetiletá Američanka klesla po semifinálové prohře s Plíškovou na druhé místo. Třetí je dál Garbiňe Muguruzaové ze Španělska. Na předních místech mužského žebříčku se nic nezměnilo. I přes finálovou porážku na US Open je dál první s velkým náskokem Srb Novak Djokovič, druhý zůstal Brit Andy Murray před newyorským šampionem Stanem Wawrinkou ze Švýcarska. Tomáš Berdych, který se zotavuje po zánětu slepého střeva, klesl o jednu příčku na deváté místo. Plíšková je se svou hrou ve finále spokojená, i když prohrála: VIDEO: Kerberová slaví titul z US Open, Plíšková je se svou hrou spokojená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu