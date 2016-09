Řekni, kde ty hvězdy jsou... V New Yorku zbyl jen Djokovič

Klidně mohlo přijít hezké jubileum s číslem 30 - již třicáté grandslamové finále, v němž by proti sobě do přímé bitvy nastoupili dva členové Velké čtyřky. Ta si z tenisu udělala výsostné území. Mnozí se kvůli ní neprokličkují ani přes úvodní kola, jiní si hýčkají pár cenných výher, vyvolení dokonce výjimečně její krutovládu na největších akcích prolomili. Prolomili, ale nezlomili.

ČTVRTFINÁLE. Andy Murray neskrýval frustraci, ale ani to mu nepomohlo. Vypadl s Japoncem Nišikorim.

Že by ovšem božské kvarteto ve složení Novak Djokovič, Roger Federer, Andy Murray a Rafael Nadal skomíralo? V New Yorku zbyl ten jediný a nejlepší, srbský šéf Djokovič.

Tři ostatní jsou pryč. A je to téměř dějinná událost: kompletní trojice F+M+N takto naposledy absentovala na Roland Garros před dvanácti lety.

„Mohl jsem vyhrát. Strašně rád bych tady ještě zůstal chvíli ve hře, ale zkrátka to nebyl můj večer,“ musel uznat Murray poté, co jej v prvotřídním duelu v pěti setech udolal Japonec Nišikori.

Vztek v sobě nedusil, veřejně ho vypouštěl v nemalých dávkách. Strašně ho štvala promarněná šance právě kvůli tomu, že z arcirivalů už bojuje o trofej jen Djokovič.

ZŮSTAL DOMA. Roger Federer do New Yorku vůbec nepřiletěl, na vině bylo pochroumané koleno.

Murray v roce 2016 ovládl kromě olympiády především Wimbledon. Pokud by uspěl také v New Yorku, měli by to letos se srbským démonem na grandslamy vyrovnaně 2:2 a navrch by se mu pomstil, protože právě on podlehl Djokovičovi ve finále v Melbourne a Paříži.

Navíc Djokovič vzhledem ke zranění zápěstí vypadal zranitelněji než kdykoli jindy. A kurážný Skot cítil krev; sportovní nenasytnost může vjeho případě být prospěšná, jinak těžko Djokoviče jednou odstraní ztrůnu.

„Jasně, kdyby mi někdo před Wimbledonem nabídl takovýto průběh léta, upsal bych se mu. Jsem šťastný, co se mi všechno povedlo. Ale pár věcí bych příště udělal jinak,“ řekl po vyřazení.

Nadal už tou dobou byl ze hry, vyřadil jej francouzský objev Lucas Pouille ve 4. kole. Federer se vůbec nedostavil kvůli zraněnému koleni. „Bolí to. To víte, že ano,“ vzkázal ze Švýcarska. „Strašně rád nastupuji na Asheově stadionu, tak rád tu poslouchám řev diváků. New York je sám o sobě úžasné místo.“

ČTVRTÉ KOLO. V této fázi turnaje skončil Rafael Nadal: v pětisetové bitvě jej přetlačil Lucas Pouille z Francie.

Málo platné, těla těchto dvou hrajících legend už jsou velmi opotřebovaná. Vydrží ještě rok? Či déle? Na to jsou třeba věštecké schopnosti; na to, že je teď Djokovič ještě větším adeptem na titul, nikoli.

„Jsem v semifinále a čím déle turnaj trvá, tím lépe se cítím,“ varuje Djokovič na dálku příštího soupeře Monfilse. Jako finálový sok by přišel lepší z dua Nišikori vs. Wawrinka.

Velká čtyřka si dohromady hýčká 46 grandslamových prvenství, hráče typu Tomáše Berdycha odsoudila prakticky k věčnému čekání.

V Americe z ní zbyl poslední muž. A touží to dotáhnout na metu 47.