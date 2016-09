Nákupy, film, fitko. Ale na kurt ne! Jak si Kvitová oblíbila New York

Získala dva wimbledonské tituly, na ostatních dvou grandslamech si zahrála alespoň semifinále. Jenže závěrečný ze čtyř nejprestižnějších tenisových klání jako by dívce z Fulneku nebyl souzený.

Ještě víc než ostatní ji sužovala horka panující v závěru léta v betonové džungli jménem Flushing Meadows. Místní klima nedělá Kvitové dobře na astma. Trmácení v zácpách cestou na kurty jí také nepřidalo. Newyorský ruch kontrastoval s klidem, na který je zvyklá třeba z pronajatého domu v Londýně.

„Možná jsem konečně přišla na to, jak to (při US Open) mám dělat. Když je den volna, tak nejezdím na tenis, spíš vždycky udělám nějaké fitko na hotelu,“ řekla Kvitová v rozhovoru pro Radiožurnál. Poprvé zavedla tuto praxi vloni - a šup, byla premiérově ve čtvrtfinále. „Fakt to tady začínám mít od loňska ráda a jsem ráda za to, že jsem ve druhém týdnu.“

Že se Kvitová zkouší vyhýbat přelidněnému areálu Billie Jean Kingové, je zřejmě dobrá taktika.

Stačí se podívat na letošní grandslamové statistiky - do US Open vyhrála čtyřikrát, teď si připsala už tři vítězství bez ztráty setu.

Když po pátečním utkání odpovídala na tiskové konferenci na otázky reportérů, hodně z nich zajímal její nový, poněkud volnější, režim.

„Moc lidí to nedělá, ani si to nedovede představit, ale já jsem spokojená. Vyhovuje mi to, nemusím trénovat každý den,“ řekla šestadvacetiletá tenistka.

Kvitová pochybující novináře ujišťovala, že není žádná rebelka, že její tým má pochopení. Že vstává brzo, po snídani si zajde zacvičit, tělo udržuje stále v pohotovosti, akorát prostě trénuje bez rakety. Odpočine si při procházce městem, na hotelu relaxuje, pustí si film.

„A oblíbený obchod máte? Nebo oblíbenou část New Yorku, třeba 5. Avenue?“ tázali se Kvitové. Ta se usmála: „Ne, tam jsem ještě nebyla, to je hrozné. Musím tam zajít!“

Olympiáda v Riu mě nakopla, pochvaluje si Kvitová

K pohodě turnajové čtrnáctky přispěla výraznou měrou i olympiáda, kde Kvitová vybojovala bronz. Sebevědomí získala i na turnaji v Montrealu (osmifinále) a v New Havenu (semifinále).

„Jsem ráda, že od toho Montrealu a toho Ria, kde mě to trošku nakoplo, můžu v tom takhle dál pokračovat,“ řekla Radiožurnálu. „Jsem ráda, že ta bojovnost a emoce jsou tady zase zpátky.“

Teď však Kvitovou čeká ve snaze vyrovnat loňské maximum hodně těžká zkouška. S Angelique Kerberovou má sice vyrovnanou bilanci 4:4. Ale Němka, stříbrná olympijská medailistka, má formu a chtěla by po US Open vystřídat Serenu Williamsovou na postu světové jedničky.

„Důležité je jít krok za krokem. Dalším soupeřem bude Petra, uvidíme, co se stane,“ řekla Kerberová na tiskové konferenci po snadném postupu do osmifinále. „Myslím, že to bude těžký zápas, velká výzva, těším se,“ dodala s tím, že „levácké“ hry české soupeřky nebojí. „Vím, jak Petra hraje. Není to pro mě nic nového.“

Také tento duel (první v rámci „Night Session“ od 1:00 SELČ) určí další vývoj vztahu Petry Kvitové s New Yorkem, jestli se jí neutichající metropole ještě víc zalíbí. Bylo by dobré, aby i po neděli mohla česká tenistka klidně spát...

