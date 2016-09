Žádný smutek! Jsem pyšná, řekla Plíšková. Gratulovali Jágr i Navrátilová

Když Plíšková přebírala stříbrný talíř pro poraženou finalistku, jemně se usmála a zamávala divákům. V mládí se naučila neslavit úspěchy okázale, emoce se snaží krotit také teď na kurtu.

A že se čtyřiadvacetiletá dívka z Loun jen tak nenechá rozhodit, předvedla po utkání na tiskové konferenci.

„Co se vám honilo hlavou, když zvedala Kerberová nad hlavu vítěznou trofej?“ dostala Češka otázku. „Nic,“ odpověděla s úsměvem. Reportérům také vyprávěla, že vůbec nebyla na kurtu nervózní a že teď necítí žádný smutek.

Porazit na US Open ve dvouhře sestry Venus a Serenu Williamsovy se naposledy povedlo Kim Clijstersové v roce 2009.

„Odvedla jsem dobrou práci. bylo to moje první finále, měla jsem blízko k vítězství. Zápas možná rozhodlo, že Kerberová je zkušenější. Ale já jsem na sebe pyšná, kdyby mi někdo před dvěma týdny nabídl, že budu hrát finále, beru to,“ řekla Plíšková.

Po dramatickém finále si i přes prohru vyslechla spoustu gratulací. „Máš před sebou skvělou budoucnost,“ předpovídá šampionka Kerberová. „Budoucí vítězka grandslamu,“ napsala o Plíškové na Twitteru slavná Martina Navrátilová, která si však spletla křestní jméno - z Karolíny Plíškové udělala Kateřinu. Grandslamové tituly by česká hráčka měla sbírat v budoucnu i podle dalších tenisových expertů.

Výkon Plíškové zaujal rovněž hokejovou hvězdu Jaromíra Jágra. „Škoda. Bylo to těsný. Ale myslím, že příště to dá. Jinak krásný zápas,“ sdílel na Facebooku 44letý veterán z Floridy její fotku.

Očekává tedy budoucí světová šestka, že v New Yorku nastal přelomový moment její kariéry?

„No, to nedokážu říct. Můžeme si o tom popovídat příští rok. Nepřemýšlím, co bude dál. Možná se něco změní, možná ne. Prostě si z US Open vezmu všechna pozitiva a uvidíme,“ odpověděla Plíšková a opakovala podobné větičky dál a dál.

Poučí se. Turnaj od turnaje bude směřovat svou hru k tomu, aby příště její pohádka dostala lepší konec. „Doufám, že ještě nějaká finále přijdou,“ přeje si Karolína Plíšková.

Jakým dalším tématům se v rozhovoru s žurnalisty věnovala?

Hra proti Kerberové

„Fyzicky to byl náročný zápas, víme všichni, jak Kerberová hraje, kolik míčků vrátí. Byla jsem blízko, ale ona má dobrou sezonu. Není lehké ji porazit. Nedělala jsem tolik bodů ze servisu, protože Němka hrála na returnu dobře, moc nechybovala.“

„Levácký“ styl soupeřky

„Nehrála jsem proti mnoha levačkám tady na turnaji a je to znát, pokaždé servírují do bekhendu, těžko se s tím dá něco dělat, pak mají celý kurt otevřený. Levačka je třeba moje sestra Kristýna, proti ní jsou to taky náročné zápasy.“

Dvojče Kristýna

“Myslím, že se ani nedívala. Ráno ji čeká zápas na turnaji v Číně. Pokaždé je těžké čelit levačkám.“

Střídání na čele žebříčku WTA

„Angelika si post světové jedničky zaslouží. Měla skvělý rok, držela si konstantní výkonnost. A po letech, kdy vládla Serena, je to příjemná změna.”