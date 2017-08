Znovu zraněný Berdych: V téhle fázi kariéry si musím zvyknout

V květnu jej v utkání druhého kola Roland Garros proti Rusovi Chačanovovi omezoval problém s bedry.

Začátkem srpna, ještě před startem turnaje v Montrealu, ucítil bodavou bolest mezi žebry. Musel odstoupit.

A v průběhu čtvrteční partie druhého kola s Ukrajincem Dolgopolovem na něj po velmi dobré první sadě znovu udeřily nepříjemné pocity.

Jaký problém vás zabrzdil tentokrát?

Tentokrát... Vůbec to nezní lichotivě. Ale asi si budu muset zvyknout. Zase bedra jako v Paříži. Nevím, jestli za to může přetížení nebo únava. Doufám, že to není něco vážnějšího.

Kdy trable začaly?

Zápas jsem začal úplně v pohodě. Po setu mi najednou ztuhla spodní část zad, zvlášť levá strana. Nemohl jsem se vytáhnout na servis, vytočit tělo. Veškeré údery pak hraju jenom z ruky. Nepomáhám si tělem, takže do míče nedávám dostatečnou energii. Celý pohybový řetězec se rozpadl. Musím se dát dohromady.

Jak se stav měnil v průběhu utkání?

Snažil jsem se přijmout fakt, že nemůžu hrát jako obvykle. Zkoušel jsem bojovat s tím, co jsem měl. Někdy to může stačit na vítězství.

Ani ošetření nepomáhalo?

Nezaznamenal jsem pozitivní změnu. Výsledkem možná bylo jedině to, že se stav nezhoršoval.

Napadlo vás, že byste utkání vzdal?

Na grandslamu jsou zápasy dlouhé. Může se stát cokoliv. Svoje tělo znám. Necítil jsem ostrou bolest. Zkoušel jsem to.

Pečujete nějak zvlášť o svá záda?

Dennodenně. Cvičení, rehabilitace, protahování a tak dále. Bez toho bych vůbec nemohl fungovat.

Podstoupil jste nějaká vyšetření?

Snímek tenistových zad nikdy není hezký. Vždycky se na něm něco najde.

Po Paříži jste měl klid. Ve Wimbledonu jste vydržel šest mačů. Povedlo se vám problém zažehnat?

Povedlo. Tráva je taky pro tělo příjemnější než beton.

V Londýně jste si pochvaloval změny, které jste v přípravě udělal. Pořád se jich držíte?

Ano. Začal jsem spolupracovat s klukem, který se stará o řetězec všech věcí. Mentální stránka, výživa, regenerace. Staví mi plán, který mi pomáhá. Ale potíží se zády se netýká. Tělo je prostě proti.

Budete za dva dny fit? Stihl byste se připravit na třetí kolo?

Těžko říct. Tady v New Yorku nic nenasvědčovalo tomu, že bych se měl obávat. Že by mi záda ztuhla. Ba naopak, dneska mi od rána bylo skvěle.

Mnoho sezon jste se vyhýbal zraněním. Jaký nesete psychicky skutečnost, že jste potřetí během tří měsíců zraněný?

Je to něco nového. Na podobné záležitosti jsem nebyl zvyklý. Jen jsem je viděl u ostatních. Budu si muset zvyknout. V téhle kariéry asi budou běžnější. Potřebuju se s nimi rychleji vypořádat.

Co převládá? Lítost? Vztek?

To víte, že mě to štve. Zápas s Dolgopolovem byl jedním z mnoha, ani zdaleka ne nějaká ztracená bitva.

Napadlo vás, že byste si vzal dlouhou pauzu na vykurýrování jako Federer?

Doufám, že mě nedožene něco tak vážného, abych musel tenisu na půl roku nechat. Snad. Doufám, že budu brzo v pohodě.