Poslední grandslam dua Rafael a Toni: Nemůžu strýci dostatečně poděkovat

Tonimu je 56 let, v tenise už zažil mnohé. Přesto nedělní finále prožíval stejně intenzivně, jako by bylo první. Emotivně slavil úspěchy svého synovce. Vstal a křičel, když se Rafaelovi nedařilo doservírovat zápas k titulu. To už se i Carlos Moya, další z Nadalových trenérů, musel rozesmát.

Když pak Rafael Nadal proměnil mečbol, jeho strýc vstal a zvedl ruce.

Ať zbytek roku dopadne jakkoliv, mají nyní oba jistotu - jejich famózní spolupráce dostala dokonalou tečku.

„Nemůžu Tonimu dostatečně poděkovat za všechno, co pro mě udělal. Bez něj bych asi nikdy nehrál tenis. Je skvělé, že jsem měl někoho, jako je on, který mě celou dobu tlačil kupředu,“ líčil Rafael Nadal.

Bylo chvíli poté, co dobyl svůj 16. grandslamový titul. Znovu potvrdil své výjimečné místo v dějinách tenisu. A dobře věděl, komu za něj z velké části vděčí.

„Díky tomu, že byl Toni silný a vždycky měl motivaci se mnou trénovat, tak se mi povedlo překonat v kariéře všechny problémy se zraněními,“ vykládal Nadal.



Toni býval vyhlášený svou přísností. Malý Rafa prý často chodil na tréninky se strachem, z nich se pak leckdy vracel s brekem, tak byly náročné.

Strýc ho stejně jako ostatní svěřence raději trénoval na horších kurtech se starými míči - tím chtěl ukázat, že vybavení o kvalitách hráče nerozhoduje. Zakázal Rafaelovi házet raketou; podle něj je to výraz neúcty vůči lidem, kteří si náčiní jako on nemohou dovolit. Také si od svého synovce nechtěl nechávat platit. Jen tak cítil, že mu může říct cokoliv, co uzná za vhodné, a nebude muset mít strach z vyhazovu.

Jeho metody měly úspěch, vždyť synovce dovedl až na post světové jedničky. Přesto se několikrát volalo po jeho odvolání; vyhlásil to třeba John McEnroe po Nadalově prohře ve 2. kole Wimbledonu 2015. I sám Toni jednou připustil, že by ho Rafael nejspíš vyhodil, kdyby nebyl jeho strýcem.

Teď se jejich spolupráce chýlí ke konci. Toni se chce více věnovat akademii svého synovce na Mallorce, hlavní trenérskou zodpovědnost převezme Carlos Moya, bývalá světová jednička. To ale pochopitelně neznamená, že by Toni z jeho tenisového života úplně zmizel.

„Pokud mě Rafael poprosí, jestli bych s ním nemohl jet třeba do Monte Carla, protože to Carlos nebude zvládat, rád to udělám,“ připustil Toni.

Muž, jemuž tenisová kniha rekordů nyní říká Nejúspěšnější trenér v historii.

A nejspíš ještě dlouho bude.