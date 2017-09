Coco versus Češky. Neumí pozdravit, hraje si na hvězdu, říká Šafářová

Tenis

Další 4 fotografie v galerii U SÍTĚ. Lucie Šafářová (vlevo) gratuluje Coco Vandewegheové k postupu do čtvrtfinále US Open. | foto: AP

dnes 7:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Okázale sebevědomá americká tenistka Coco Vandewegheová se znovu pustila do boje s Češkami. Na jaře v Tampě přispěla k jejich vyřazení ve Fed Cupu. V pondělí na US Open porazila Lucii Šafářovou a ve středečním čtvrtfinále narazí na Karolínu Plíškovou. "Měla by si na mě dát pozor," varovala statná blondýna světovou jedničku.