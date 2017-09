Obrův senzační obrat. Del Potro odolal nemoci i mečbolům a vyzve Federera

Dva dny mu nebylo dobře. Měl zvýšenou teplotu. Když nastoupil na kurt, bylo vidět, že není v pořádku.

V prvních dvou setech trefil jen pět vítězných míčů. „Přemýšlel jsem, že zápas vzdám. Nemohl jsem dýchat,“ přiznal později.

Jenže z publika se ozývalo hromové „Ólé, ólé, ólé! Delpo, Delpo!“.

Rozhodl se, že to ještě zkusí. „Viděl jsem diváky, jak chtějí ještě víc tenisu,“ řekl 28letý tenista. „Tak jsem zkusil jejich energii využít a místo skreče přemýšlet o tom, jak budu bojovat.“

Po jasně prohraných prvních dvou setech 1:6, 2:6 v tom třetím začal předvádět svou klasickou palbu. 6:1. Thiem se ale vzpamatoval a ve čtvrté sadě znovu utekl do vedení.



„Bylo mi jasné, že to nebude vypadat celou dobu jako na začátku,“ pravil 23letý Rakušan. „Kdyby mu bylo opravdu špatně, tak by zápas vzdal. Věděl jsem, že budu muset makat až do konce.“

Přiblížil se výhře. Vedl 5:2. Pak 5:3 a 30-0 na servisu. Za stavu 6:5 při Del Potrově servisu měl dokonce dva mečboly.

Jenže dvoumetrový Argentinec, přezdívaný Věž z Tandilu, oba odvrátil nechytatelnými esy.

A v pátém setu senzační obrat dokonal. Po dvojchybě Thiema zvedl ruce nad hlavu, pak obrátil hlavu k nebesům.

„Když jsem viděl, jak mi lidé fandí, nemoc ustoupila. S každou hrou mi bylo lépe a lépe. Bojoval jsem takhle kvůli vám,“ řekl divákům.



Na Twitter napsal: „Nezapomenutelné.“

V roce 2009 US Open vyhrál, pak ho dlouho trápila zraněná zápěstí. Po několika operacích se dokázal vrátit, i proto ho fanoušci po celém světě milují.

On jim to vrací mimořádnými zážitky. Další může přijít ve středu, kdy ve čtvrtfinále vyzve Rogera Federera.