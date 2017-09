Del Potro, miláček New Yorku: Porazil jsem nejlepšího tenistu dějin

Celou kariéru jej dusí zdravotní problémy a v New Yorku se mu letos krátil dech doslovně, neboť bojoval s teplotami. Ale zastavit obra je složité, zvlášť tenisového bojovníka Del Potra. Jeho 198 centimetrů vysoké tělo se ve čtvrtfinále US Open rozehrálo k jednomu z vrcholných duelů kariéry.

„Zasloužil si postoupit,“ pronesl i poražený Roger Federer a nikdo s ním nepolemizoval.

Del Potrovi je stále teprve 28 let, přesto už patří k „inventáři“ tenisového světa. V roce 2009 vyhrál US Open, ale světlé zítřky zatemnily operace, zranění se opakovala a spolu s nimi i návraty. Argentinec svůj sport vášnivě miluje a fanoušci to dobře vidí. Proto patří k nejpopulárnějším tenistům - a teď se potkal s mužem, který je co do oblíbenosti úplná jednička.

„S nejlepším hráčem historie,“ sklonil se před Federerem. „Roger je doma všude na světě, na každém turnaji. Ale lidé chtěli především vidět skvělý tenisový zápas. Pro mě je úžasné, jak se po všech problémech se zápěstím dokážu vracet - a jakou podporu od fanoušků dostávám.“

Že by tedy na místě činu po osmi letech zase dozrála doba pro druhý grandslamový triumf? Jakkoli jej euforie nadnášela, ví, že je zároveň třeba nadšení krotit - vždyť v semifinále bude mít za soka Rafaela Nadala.

„Budu se snažit si užít to, že nastoupím v semifinále svého oblíbeného turnaje, zvlášť proti Rafovi,“ uvedl po postupu. „Pokud předvedu své maximum, můžu pro něj představovat nebezpečí. Bavíme se o semifinále grandslamu, už se může stát úplně cokoli.“

To, že bude čelit světové jedničce, navíc může představovat i výhodu.

„Proti Rogerovi jsem hrál v pohodě, uvolněně. Neměl jsem co ztratit,“ líčil Del Potro. „Taky jsem hrál chytře, šel mi servis, do forhendů jsem se opíral s největší silou. Byl to můj nejlepší zápas na turnaji.“

Na úvahy, zda se jeho kariéra definitivně obrací k lepšímu, je stále brzy; obrovo křehké tělo už selhalo tolikrát, že Argentinec bohužel jistotu nemá (a dost možná ani mít nebude). Ale nadějné záblesky sbírá.

Loni se probil do finále olympiády a vlasti konečně zařídil triumf v Davis Cupu, k tomu teď v New Yorku předvedl svůj nejlepší grandslamový zápis od roku 2013. Pokud by zopakoval senzaci i proti Nadalovi, rázem by se ve finále proti lepšímu z dvojice Kevin Anderson, Pablo Carreňo stal favoritem.

Nastane taková varianta? „Každý den je jiný,“ je si vědom toho, že mu to proti Federerovi šlo báječně a že zopakovat takový výkon je tuze těžké. „Nejsem v nejlepší kondici, cítím únavu v nohou. Rafa je světová jednička, hraje sebevědomě. Ale když chybí dva zápasy k titulu, šance může přijít. A člověk musí být připravený, aby ji případně využil.“

Jako proti Federerovi. Čím dál vytáhlý Jihoameričan dojde, tím větší láskou jej publikum zahrne; na tom, kdo stojí na druhé straně kurtu, už ani tolik nesejde. V popularitě se totiž Del Potrovi momentálně rovná málokdo.