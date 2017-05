Siniaková postoupila na tenisovém turnaji v Praze do čtvrtfinále

Osmou nasazenou hráčku v dalším utkání čeká vítězka českého duelu mezi turnajovou trojkou Barborou Strýcovou a kvalifikantkou Lucií Hradeckou. Minimálně jedna Češka tak bude hrát semifinále.

Dvacetiletá Vichljancevová ve čtyřech zápasech na cestě z kvalifikace do druhého kola ztratila jen jedenáct her. Sebevědomě vstoupila i do středečního zápasu se stejně starou Češkou. Agresivní hrou se rychle ujala vedení 3:0. Siniaková vývoj prvního setu otočila na 4:3 s brejkem, ale pak prohrála tři hry za sebou a sadu ztratila.

Také ve druhé sadě měly obě tenistky problém s udržením servisu. V desátém gamu ale česká fedcupová reprezentantka brejk z předchozí hry potvrdila a vynutila si rozhodující set. V něm měla od začátku navrch, když dvakrát sebrala soupeřce podání a vedla 3:0.

Pak se Ruska nechala ošetřit a snížila na 2:3, ale větší komplikace už Siniaková nepřipustila. Po dvou hodinách a sedmi minutách proměnila hned první mečbol.

V zápasech druhého kola dvouhry se představí ještě tři české tenistky. Vedle Strýcové s Hradeckou bude hrát také Markéta Vondroušová, kterou čeká utkání s nasazenou sedmičkou Anou Konjuhovou z Chorvatska. Bez boje po odstoupení nemocné Lucie Šafářové postoupila do čtvrtfinále Kristýna Plíšková.