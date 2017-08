Halepová a její hoře. Potřetí za léto nevyužila šanci na tenisový trůn

10. června: finále Roland Garros proti nenasazené Jeleně Ostapenkové. 11. července: wimbledonské čtvrtfinále s britskou oblíbenkyní Johannou Kontaovou. 20. srpna: finále ceněné akce na amerických betonech proti Garbiňe Muguruzaové.

Tři šance. Tři porážky.

Tento způsobem trávení tenisového léta se Simoně Halepové musí zdát poněkud nešťastným.

„Možná cítím tlak, aniž bych si to doopravdy uvědomila,“ hledala v neděli ta správná slova. „Možná jsem prostě jen hrála špatně. Opravdu nevím, co říci. Ale pořád jsem tady, pořád mám šanci.“



Šanci na to, aby se stala světovou jedničkou ve dvouhře, aby to dokázala jako první zástupkyně své vlasti. Jenže vrchol turnaje v Cincinnati jí krutě nevyšel. V jeden moment už to nevydržela a bušila raketou o kurt, jak ji Muguruzaová válcovala. Ve finále získala jediný game, za což přispěchala s omluvou. Vlastně oprávněnou: kdo čekal drama, musel být dosti zklamán.

Halepová jako by na trůn ještě nebyla zralá. Tři šance v průběhu tak krátké doby, to je unikát. První byla patrně největší: antuka je její výsostné území, u Buloňského lesíku měla skvělou formu a v semifinále v přímé bitvě zamezila tomu, aby na první místo dosedla Karolína Plíšková.



Jenže Ostapenková ji šokovala. Halepová vedla 6:4, 3:0, za celý zápas vyrobila jen dvě nevynucené chyby... A málo platné. Lotyšská hvězdička zápas otočila. „Bolí to a bolet to bude,“ přiznala. „Je to hořká porážka. Ale je potřeba pustit se zase do práce a dál věřit.“

Ve Wimbledonu hnali Kontaovou na centrkurtu nadšení britští fanoušci.

V Cincinnati pak stála v cestě Muguruzaová, podle formy aktuálně asi nejlepší tenistka ze všech. Od Halepové to bylo skutečně fiasko. Bída.

„Ona hrála výborně, tak jako celý turnaj,“ ocenila šampionku.

Ale co se dělo s ní samotnou, to rozklíčovávala jen těžko. Vždyť v Ohiu až do finále neztratila ani set, věřila si, zraněné koleno už ji dávno nelimitovalo. Muguruzaová ji dokonale rozhodila: „Cítila jsem, že dominuje, že nemám zápas pod kontrolou. To mi asi trochu snížilo sebevědomí. Hrála jsem opravdu bídně! Ale příští rok se vrátím a budu se to snažit napravit.“

Vzhledem k tomu, že za Karolínou Plíškovou v žebříčku WTA zaostává o nicotných pět bodů, dostane s velkou pravděpodobností další šanci stát se královnou již na blížícím se US Open.

A po zkušenostech s předchozími pokusy potřebuje, aby ji v takovém případě tíha okamžiku nezalila nohy do kurtu. Jako už letos v létě třikrát.