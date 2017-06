Hledá se nová šampionka. Plíšková tu vypadá dobře, věří jí Navrátilová

Když se po těžkém zranění v Paříži s fanfárami vrátila Petra Kvitová, patřila Martina Navrátilová mezi ty nejdojatější. „Všichni jsme brečeli. V šatně to bylo fantastické,“ líčí. „Já vůbec neměla potuchy, že může hrát. Myslela jsem, že přijela jen na tiskovku. A ona měla rakety! Všichni jsme moc rádi, že to takhle dopadlo.“ Navrátilová dobyla Wimbledon devětkrát, Kvitová tu slavila dva tituly. I proto jí legenda přeje hodně štěstí právě na její oblíbený povrch: „Petra je fantastická osobnost, navíc výborná tenistka. Lidé okolo ní jí dobře pomohli. Snad jí to na trávě bude sedět ještě líp.“