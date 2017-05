Jako zlý sen. Je to dno, ale od něj se dá jenom odrazit, věří Šafářová

Zhruba takto vypadá maximální tenisové trápení. Nad Paříží se v pondělí začínalo zvolna smrákat, když Lucie Šafářová prohrávala s Veronikou Cepedeovou z Paraguay 1:6, 0:5. Předloňská finalistka se soužila.

„Říkala jsem si, že to je zlý sen,“ přiznala.

Úterní program Roland Garros začátky v 11:00 Kurt Philippa Chatriera: Kontaová (7-Brit.) - Hsieh Su-wei (Tchaj-wan), Murray (1-Brit.) - Kuzněcov (Rus.), Tsonga (12-Fr.) - Olivo (Arg.), Čepelová (SR) - Halepová (3-Rum.). Kurt Suzanne Lenglenové: Svitolinová (5-Ukr.) - Švedovová (Kaz.), Wawrinka (3-Švýc.) - Kovalík (SR), Hibinová (Jap.) - Garciaová (28-Fr.), Brown (Něm.) - Monfils (15-Fr.). Kurt č. 1, 3. zápas: Berdych (13-ČR) - Struff (Něm.). Kurt č. 6, 3. zápas: Vondroušová (ČR) - Hesseová (Fr.). Kurt č. 14, 2. zápas: Strýcová (20-ČR) - Riskeová (USA), 4. zápas Kristýna Plíšková (ČR) - Paquetová (Fr.).



Pak přišla lepší pasáž, čtyři úspěšné hry po sobě. Ale konec to pouze oddálilo. „Mám na Paříž krásné vzpomínky a měla jsem rozhodně vyšší cíle. Tenhle výkon je samozřejmě zklamání. Je to svým způsobem pro mě dno - a ze dna se dá jenom odrazit,“ popsala Šafářová svoje pocity.

Na senzační obrat to vážně nebylo. „Dalo mi to naději, ale ona pak s novými míči dobře zaservírovala,“ uznala. „V posledním gamu moc šance nebyla. Doufala jsem do poslední chvíle, ale nevyšlo to.“

Oblíbená Češka dál nachází tu největší soupeřku ve vlastním organismu. Šafářová už si prošla řadou zranění a onemocnění a současnost není výjimkou. Bohužel. „Onemocněla jsem před turnajem v Praze a od té doby se to se mnou táhne. Nemůžu trénovat tolik, jak bych chtěla. Tělo mě nepouští,“ říká. Co s tím, sama neví: „Snažila jsem se víc regenerovat a ze zdravotní stránky jsem tomu dala maximum. Ale asi i tím, co mám za sebou, všechno trvá déle. Nejsem schopna podat výkon, jaký bych chtěla.“

Pavouky turnaje Muži

Ženy

V Paříži ještě zasáhne do čtyřhry se svojí kamarádkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Věří, že kufry jen tak balit nebude.

Ale kdyby náhodou... „Kdyby se nezadařilo, tak se k tomu nějak postavím. Netěší mě to. Musím udělat nějakou změnu,“ říká. „Musím se poradit s týmem i s doktory a zjistit, kudy vede cesta zpátky.“

Tak, aby jí v budoucnu i Paříž znovu ukazovala přívětivější tvář.