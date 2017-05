Plíšková jde do akce: Výhry se ode mě čekají, cítím větší podporu

Momentálně je Plíšková světovou trojkou, při absenci těhotné Sereny Williamsové je na probíhajícím grandslamu nasazenou dvojkou - a to jednička Angelique Kerberová už vypadla. Než ale na antuku nastoupí v pondělním duelu s Číňankou Čeng Saj-saj, je třeba znát ještě jedno číslo.

Osmičku. Tu v ústech.

„Měla jsem ji špatnou. Jako fakt, hodně špatnou,“ líčila Plíšková v Paříži. „Brala jsem antibiotika a byla doma. Ne že by to bylo úplně akutní, ale říkali, že mě to pak může chytnout kdekoli. Sice jsem původně měla plán na něco jiného než ležení v posteli, ale pořád lepší, než aby se mi to stalo na turnaji.“

Do antukové sezony proto šla takřka „z voleje“. Na prvních třech turnajích měla bilanci 3:3, v Praze vypadla rovnou v 1. kole. Až čtvrtfinále v Římě jí spravilo chuť.

Neobhajuju, jsem v klidu? Snad se to letos změní Dlouho, až příliš dlouho platila Karolína Plíšková za hráčku, která na grandslamech nesbírá právě zářivé výsledky. „Já nevím, jak se jde na kurt s tím, když obhajujete hodně bodů. To zjistíme brzo,“ usmívá se v narážce na loňské průlomové US Open, na němž došla až do finále. V Paříži jejím maximem zůstává 2. kolo. „Jezdím sem každý rok a mám to stejné. Zatím se neprojevilo, že bych byla nějak v pohodě,“ říká o tom, že na Roland Garros nikdy nemusela nutně srovnávat loňské body. „Doufám, že se to letos změní.“



„Ten turnaj mi pomohl, dodal mi klid. Ty tři zápasy byly asi nejlepší, co jsem na antuce nabídla,“ říká. „Solidní to je. Přitom jsem si nebyla jistá, jestli do Říma jet, nakonec jsem tam ale hrála docela uvolněně. Sedlo si to. Něco už jsem odehrála a na předchozích turnajích měla soupeřky, co jsou pro mě na antuce těžké.“

Její vztah k oranžové drti musí být vytknut před závorku. Favoritkou v Paříži vzdor žebříčkové pozici není. „Dál platí, že na antuce se cení každé vítězství,“ uznává. „Ale věřím tomu, že něco tu uhrát můžu.“

V banku je mnoho, třeba pozice světové jedničce - jelikož Kerberová dala Paříži bleskové adieu v 1. kole, tak platí, že pokud by Plíšková došla až do finále, svrhne ji. Vytáhlá ranařka ovšem dělá všechno jiné krom studia takovýchto teorií.

„Žebříček se snažím neřešit. Vím, že jsem hrála teď v Římě o druhé místo, těsně se to nepovedlo. Může to být otázka času. Může se to povést, když nejsem na turnaji. Nechci se na to upínat,“ říká. „A na jedničku už vůbec ne. Pro mě jsou důležitější výsledky než samotný žebříček; ten přijde s výhrami.“

Co už přišlo, je nový status. Hvězdy. V Římě to šlo znát obzvlášť.

„Docela jo,“ uznává. „Posledních pár turnajů mi to přijde všude stejné. Letos i na konci loňského roku jsem toho hodně uhrála, pohled na mě se trochu změnil. Už to není tak, že můžu vyhrát i prohrát. Spíš bych měla vítězit vždycky. Cítím větší podporu. A na všechny moje zápasy je hodně lidí.“

Na tenisových vrcholech fouká a další výstup je čím dál těžší. „Každé další místo, o které se posunu, je docela vydřené,“ souhlasí. V Paříži může přeskočit absentující Serenu W., od sebe je dělí jen deset bodů (vzadu ale naopak číhá Simona Halepová). Divokou kartu nedostala Maria Šarapovová. Těžko vlastně říci, kolika ženám přisoudit ambice na trofej z Roland Garros.

„Třeba šest bych dala,“ říká Plíšková. „Ale neberu to tak, že tu není Serena a situace se mění. Tím spíš, že já ji naposledy porazila. Nikdy jsem to neměla tak, že když hraje, je neporazitelná. Stát se může cokoli.“

A pro ni to platí tím spíš. I v Paříži.