Federer: Těším se na přízeň tribun. Budu krvácet pro triumf Evropy

Mít takového ambasadora, to je patrně sen každé sportovní akce. Profesionální, uvolněný, usměvavý. Takový byl Roger Federer při pondělní bleskové návštěvě Prahy s cílem udělat reklamu pro zářijový Laver Cup, premiérové tenisové klání Evropy a zbytku světa.

VIDEO: Hrál bych na Vltavě každý den, vtipkoval Federer na radnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A zvlášť tenis na lodi se mu mimořádně zamlouval. „Bylo to super. Velmi vzácná, výjimečná příležitost. Navíc s Tomášem, který je tu slavný, a v jednom z nejkrásnějších měst Evropy,“ chválil na tiskové konferenci.

Laver Cup se v O2 areně uskuteční od 22. do 24. září. A švýcarský šampion 18 grandslamů slíbil, že nepůjde o žádné srandamače: „Pro mě to rozhodně je ostrý turnaj. Ukážeme to nejlepší, co umíme.“

Takže ve vašem pojetí Laver Cup není exhibiční záležitostí?

Možná se ptáte proto, že jde o novou akci, ale rozhodně to tak nevidí ani kapitáni týmů, ani Rod Laver. Ten po nás chce, abychom reprezentovali svoje části světa a předvedli to nejlepší, co v nás je. A taky abychom vyhrávali pro spoluhráče: v mém případě pro Rafu (Nadala), snad pro Tomáše (Berdycha). Nemůžu se dočkat. Budou to skvělé zápasy ve výtečné atmosféře. Snad bude vyprodáno.

Plnou arénu jste si tu zkusil při Davis Cupu v roce 2007, leč spokojený jste být nemohl, Švýcarsko v baráži prohrálo s Českem 2:3...

Bude fajn mít české diváky na své straně. Naposledy to moc neplatilo (úsměv). Dobrou věcí je, že rozhodně nemusíme nikoho vzdělávat: každý tady ví, co je brejkbol, jak se počítá. To jsou příznivé startovní podmínky. Hala je krásná, bude to určitě vzrušující a hlasité; možná vůbec nejhlasitější atmosféra, co tu kdy na tenise byla. Každý bod bude klíčový. Já budu makat, potit se a klidně i krvácet pro úspěch a pro spoluhráče. U nich to bude platit rozhodně taky. A právě z této naší energie budou tribuny žít.

Vypadá to, že oproti Týmu světa bude Evropa silnější. Souhlasíte?

Ačkoli na papíře jasně vypadáme jako favorit, čekám, že to bude velmi těsné. Soupeř rozhodně bude mít šanci. Mají skvělého kapitána v Johnovi McEnroeovi: bude je extrémně dobře motivovat, můžou z něj hodně těžit. Čekám drama až do posledních zápasů. Věřím, že historii budeme v Praze psát my. Máme víc možností, ale musíme předvést vše, co umíme.

Cítíte, že zájem tenistů o Laver Cup roste?

Hodně z nich je pořádně zvědavých a teď se vše ještě bude stupňovat. Od 24. února se začnou prodávat lístky a každý už najednou ví, že se TO opravdu stane. Předtím jsem musel často odpovídat, zda se Laver Cup vůbec uskuteční, nyní je to hotová věc. Každý se bude rvát, aby se tam dostal.

A vy byste si mohl vyzkoušet jednu speciální čtyřhru, že?

Vždycky jsem si chtěl zahrát s Rafou, ale víte, jak to je... Buď nastupuju se Švýcary, nebo už debl nehraju vůbec; moc šancí není. Tohle je ojedinělá možnost a když vidím ten jeho neuvěřitelný forhend, rád bych ho jednou měl na své straně. Obdivuju ho, bylo by to mimořádné. Podobně bych to ovšem měl se spoustou dalších hráčů ze špičky, třeba i tady s Tomášem by nám to dle mého velmi dobře pasovalo.

Zmínil jste, že vašeho soka povede jako kapitán John McEnroe. Co říci o vašem šéfovi, jímž v Praze bude Björn Borg?

O. K., kde začít? Je úžasný. Jeden z nejskvělejších tenistů i lidí, co jsem kdy potkal. Pokaždé se od něj něco naučím, pokaždé má co vyprávět. Tím, že netráví tolik času na okruhu, bylo našim cílem i zase jej trochu vrátit do tenisového dění, pokud bude chtít. Jsem hrdý a šťastný, že kapitánství vzal.

Těší se?

Už loni byl nadšený a namotivovaný, co všechno může týmu dát. Mít možnost strávit s ním delší čas bude skvělé. Je to legenda, bojovník a někdo, kdo měnil dějiny tenisu. Jeden z mých životních hrdinů.

Vy sám jste hrdinou mnoha fanoušků, zvlášť po nedávném triumfu na Australian Open. Cítíte se jako na samému vrcholu tenisového světa?

To asi ne, protože nejsem jednička, a takhle se můžete cítit jen v čele žebříčku. Ale cítím se jako v sedmém nebi, pořád ještě jo. Je super, když nemusíte hned hrát další turnaj, vítězství si dlouho užívám.

Jste na skok v Praze. Co byste tu rád viděl?

Za každý tip budu vděčný. Tomáš mi hodně pomohl a na lodi mi vysvětloval, co se kde u řeky nachází. Ale je mi jasné, že je tu toho mnohem více. Proto se vrátím a kromě tenisu, na který se samozřejmě připravím co nejlépe, si chci užít i město. Před deseti lety jsem tu neměl skoro žádný čas.

Mimochodem, vaše paní Mirka je původem ze Slovenska. Sousední zemi jste někdy navštívil?

Je to trochu trapné, ale nikdy jsem na Slovensku nebyl. To bych asi měl napravit. Od své ženy o Slovensku vím hodně a doma slýchám slovenštinu už spoustu let, ale je to podobně trapné jako s mojí návštěvou: řeč neumím. Když vás tady slyším mluvit, cítím, že jsou si tyhle dva jazyky navzájem blízké. Ale nerozumím.