Strýcovou čeká další české derby: Ani pro diváky to není jednoduché

Je to v mnohém příjemná záležitost: české tenistky v hojné míře ukazují svoji kvalitu a vzhledem k turnajovém losu je už teď jasné, že aspoň jedna z nich v Praze projde do semifinále. Přesto jsou tenisová derby specifická záležitost.



„Ani pro diváky to není jednoduché,“ říká Barbora Strýcová. „Jestli fandí víc Lucce, nebo mně, na tom mi nějak nezáleží. Oproti včerejšku jsem cítila, že se trochu drželi zkrátka. Ale ne snad že by to nějak nebylo fér. Byli úžasní.“

Ve Stromovce se přízeň tribun dělila poměrně rovným dílem; možná jen v koncovce, kdy Hradecká bojovala o udržení se v duelu, se „hlas lidu“ lehce přiklonil na její stranu. Strýcová ale svoji misi dotáhla.

„Beru to tak, že na druhé straně kurtu stojí soupeřka. Ať je Češka, nebo není, já chci vyhrát,“ líčí vyhlášená bojovnice. A také emotivní sportovkyně, což párkrát potvrdila i ve 2. kole Prague Open. „U mě to je asi normální. Jsem emotivní, ale zatím pozitivně,“ líčí. „Diváci mě vyburcují k tomu, abych se spíš povzbuzovala, i když to nejde. Abych se nastartovala, i když třeba mám pár špatných gamů.“

Barbora Strýcová (vpravo) a Lucie Hradecká po vzájemném utkání.

Ve středečním programu měla být původně derby rovnou dvě, jenže Lucie Šafářová odstoupila z turnaje kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, a tak Kristýna Plíšková postoupila bez boje. České střety budou pokračovat až o den později soubojem Strýcová vs. Siniaková.

„Je mladá a hladová, já se budu snažit o odvetu,“ připomněla Strýcová, že na Prague Open před dvěma lety krajance podlehla. „Jde o to, abych hrála, na co mám. Bude to těžké. Musím se připravit a hrát zase o trochu líp než dneska.“

I proto si po duelu s Hradeckou ještě dopřála tréninkové údery. „Nehrály jsme zrovna každý balon výměny, tak jsem se znovu chtěla dostat do svého rytmu. Mám to tak ráda,“ vysvětlila.

Zatímco Hradecká se Siniakovou měly ve středu dvojitý program, neb je ještě čekala společná čtyřhra, plány vítězky národního klání byly prozaičtější. „Najím se, pojedu domů, budu odpočívat. Taky je mi 31 let a jí dvacet. Musím pořádně nabrat síly,“ usmála se Strýcová před střetem s tenistkou z nastupující české generace.

Které z krajanek se ve Stromovce bude fandit hlasitěji tentokrát?