Plíšková a velký svět peněz. Kdo jsou lidé kolem tenisové jedničky?

Právě Houdek je již dvanáct let manažerem Karolíny Plíškové i jejího dvojčete Kristýny. A první jmenovaná od pondělí spočívá na tenisovém trůnu pro aktuálně nejlepší hráčku planety.



„Dostat se časem do třicítky je pro ně povinnost,“ říkal Houdek MF DNES již v roce 2008. Kristýna stoupá pomaleji, aktuálně je v žebříku WTA na 41. místě, a na Houdkova slova možná teprve dojde. To Karolína je nyní nejvýše, jak to jde.

Už teď ji sponzorují světové sportovní značky Fila a Babolat a ve vlasti třeba Pražská plynárenská. Co se pro ni s pozicí světové jedničky změní mimotenisově? „Myslím si, že přes noc nic,“ odpovídá ona a má jasno: „Umím říkat ne.“

V aktivitách mimo kurt se okolo Plíškové nacházejí tři klíčoví lidé – a jedna obří společnost.

Světová jednička už si stihla zahrát v české reklamě:

Po boku Phelpse či Curryho

Nejvíce momentálně logicky „sklízí“ ten, kdo Plíškové věřil v začátcích. Houdek šéfuje společnosti Sport Towers Prague, jež sestry smluvně zastupuje. „Cesta to nebyla úplně jednoduchá. Jak by také mohla být? Myslím tím to, že blízké tenisové okolí holkám moc nevěřilo, respektive spíše naopak,“ řekl Houdek v dubnu pro web myjsmetenis.cz.

Plíšková a WTA 1. místo patří Karolíně Plíškové od pondělí: je první českou tenisovou jedničkou 185 bodů činí momentálně její náskok na druhou Simonu Halepovou z Rumunska. 377 týdnů, nejdéle ze všech, vydržela v čele žebříčku Steffi Grafová

A to měla pořád Plíšková před sebou nečekané semifinále na Roland Garros i aktuální slávu...

To, zda na 25letou dlouhánku původem z Loun budou „stát fronty“ společnosti, které by Plíškovou toužily využít v reklamě a marketingu, už ale řeší někdo jiný.

Česko jako desetimilionová země s neglobálním jazykem, tenis jako celoplanetární fenomén. Tohle určuje, kudy vedou oba směry.

Mezinárodně je Plíšková „ve stáji“ americké marketingové společnosti Octagon. Její klienti? Plavecká legenda Michael Phelps, gymnastická hrdinka USA Simone Bilesová, čtyřikrát zlatá na hrách v Riu, nebo basketbalový extrastřelec a šampion NBA Stephen Curry. Ten Curry, který v létě podepsal s Golden State Warriors pětiletou smlouvu na 201 milionů dolarů... Takový výčet naznačuje, o jaké sumy se jedná.

Pokud se Plíšková má stát globální tváří gigantů typu Fila či Nike, bude to řešit Octagon. Ten vyjednává i podmínky na turnajích WTA. V tenisu je to pro české hvězdy normální, třeba Petru Kvitovou zastupuje ve světě jiná celoplanetární marketingová obryně IMG.

„U nejlepších sportovců světa standardně přebírají aktivity nadnárodní agentury. Poskytují servis, který nelze nabídnout z Prahy či Prostějova,“ vysvětluje Karel Tejkal, mluvčí České sportovní, jednoho z největších „hráčů“ v Česku. Ta zastupuje Tomáše Berdycha, Kvitovou či Lucii Šafářovou.

Proč přišla česká změna

Česká sportovní měla na starosti tuzemský marketing i u Plíškové; dělo se tak od roku 2013, kdy dvojčata K+K přešla do barev pražské Sparty. Její smlouva s Houdkovou firmou zněla do 31. prosince 2018. Letošek to ale změnil, Plíšková se z České sportovní vykoupila a jejím manažerem se stal její partner Michal Hrdlička. Proč?

Kdo se stará o Plíškovou Vladimír Houdek. Manažer obou sester Plíškových, s nimiž začal spolupracovat už v roce 2005. Generální manažer společnosti Sports Towers Prague. Součástí jeho role je také podíl na prize money. Octagon. Americká marketingová agentura, součást gigantu s hodnotou v miliardách dolarů. Řeší mezinárodní smlouvy, tedy ty nejlukrativnější. Miroslav Černošek. Mocný muž českého sportu. Jeho agentura Česká sportovní zastupovala Plíškovou ve vlasti, teď má u tenistky dál exkluzivitu na Fed Cup, turnaj WTA na Spartě či extraligu. Michal Hrdlička. Přítel Plíškové a od letoška také její osobní manažer. Právě on se svojí společností nově řeší české možnosti pro světovou jedničku. „Čeká nás hodně práce a doufáme, že bude úspěšná,“ říká Hrdlička, dříve moderátor sportovních zpráv Novy.

„Udělal jsem manažerské rozhodnutí zkušeného člověka. Přece nemůžu trvat na bezpodmínečném dodržení smlouvy, když někdo, kdo chce změnu, chce spolupracovat s někým, kdo je i jeho životním partnerem,“ říká šéf České sportovní Miroslav Černošek.

Ale zpětně to hodnotí jako oboustranně výhodné. „Prostředky, které jsem získal, můžu investovat do rozvoje dalších mladých tenisových hvězd,“ připomíná, že odchod nebyl zadarmo. Součástí dohody je navíc i budoucí účast Plíškové na Fed Cupu, turnaji WTA v Praze i v extralize. Na vše má marketingovou exkluzivitu Česká sportovní.

Hrdlička tak nyní má na starosti smlouvy v Česku, za jejichž uzavírání lze podle odhadů inkasovat podíly zhruba od 10 do 20 procent.

„Výsledky jsou dál priorita“

Plíšková je světově proslulou sportovkyní. Byla ve finále US Open, poznávala luxus na Turnaji mistryň v Singapuru, má fanoušky v kdejaké lokalitě. „Uvědomujeme si, že potenciál, který skýtá, je obrovský,“ říká její partner i manažer Hrdlička. „Doufejme, že s tím budeme zdárně pracovat. Od chvíle, kdy bylo jasné, že bude jedničkou, se ale zatím nic zásadního neudálo.“

Plíškovou na trůn poslal výsledek čtvrtfinále Wimbledonu z minulého úterý; Simona Halepová, která ji ještě mohla přeskočit, prohrála. Otázkou ale skutečně je, co se teď změní. Zatímco grandslamové tituly zůstávají celoživotně, pozici nejlepší hráčky planety – jakkoli prestižní záležitostí je – lze ztratit.

„Ani nelze mít velké množství partnerů, maximálně čtyři pět silných. Chce to vyhodnotit všechna pro a proti. Výsledky na kurtu jsou největší priorita,“ říká Hrdlička.

Čím lepší budou, tím spokojenější budou i všichni kolem Plíškové. Ti v Česku – i ti v zahraničí.

