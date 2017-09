Stephensová: Jozy měl dát hattrick, v baru za Madison zaplatím drinky

Už od mala snila o tom, že jednou vyhraje grandslam.

„Ale nečekala jsem, že to přijde po tak dlouhém období bez tenisu,“ vrátila se čtyřiadvacetiletá hráčka na tiskové konferenci k jedenáct měsíců dlouhé odmlce od milovaného sportu.

Měla na sobě bílou vestu a čelenku stejné barvy.

Často ukázala zářivý úsměv.

I ve chvílích, kdy popisovala, jak se propadla na světovém žebříčku až na okraj první tisícovky a jak se poté během několika týdnů probila až do elitní dvacítky. „A to se stále ještě vracím do někdejší formy. Teď jsem si v pořadí WTA polepšila, tak uvidíme, kam až vystoupám.“

Stephensová si počínala při rozhovoru s novináři podobně suverénně jako při samotném newyorském finále, byť těsně před ním prý byla extrémně nervózní.

„Trenér Kamau Murray mi říkal, ať zhluboka dýchám. Na kurtu jsem se pak soustředila na každý míč,“ tvrdila žena s přezdívkou „Baby Serena“. Ostatně sama Williamsová ji ihned gratulovala: „Jsem na tebe hrdá,“ napsala na sociální síti.

Jen na dálku mohl gratulovat také Stephensové přítel Jozy Altidore. Zrovna totiž hrál fotbalový zápas v dresu Toronta. Poté co o poločase zjistil, že Sloane zvítězila, dal dva góly.

„Měl dát hattrick,“ pobavila čerstvá majitelka 3,7 milionu dolarů. Taková totiž letos byla odměna pro vítězku US Open.

Platím drinky, slíbila

Když na dvorci Arthura Ashe.přebírala šek, tvářila se hodně nevěřícně. Na velké peníze si přišla také její poražená krajanka Madison Keysová. Stephensová na toto téma žertovala: „Není mi jí moc líto, vždyť se podívejte na ten šek, co měla dostat.“

Bez ohledu na něj slíbila, že při oslavě v baru zaplatí za Keysovou drinky. „A hádám, že jich bude hodně,“ usmála se.

Nečekalo ji totiž popíjení se zhrzenou soupeřkou, nýbrž s přející kamarádkou. Obě k sobě mají mimořádně blízko. „Je to moje nejlepší kamarádka mezi tenistkami,“ řekla Stephensová těsně po svém vítězství přímo na kurtu.

Stála, oděná v růžových šatech, po boku Keysové a rozdýchávala zisk svého premiérového grandslamu.

Jako první ji o pár chvil dříve blahopřála právě Keysová, která si vedle ní sedla na židličku a snažila se Stephensové pomoci zklidnit rozbouřené emoce. „Tak se pozná přátelství, že podporujete jedna druhou,“ tvrdila.

Byl to unikátní pohled. Zrovna sama přišla o sen o vyhraném titulu z turnaje „velké čtyřky“, mohla se litovat, místo toho se s úsměvem rozpovídala se Stephensovou a sdílela s ní její radost.

Smála se, byť oči měla ještě vlhké.

Slzám, snad dojetí, štěstí i smutku zároveň, se neubránila ihned po skončení finále, kdy ve vroucím objetí gratulovala nové královně Flushing Meadows.

„Jestli jsem měla s někým prohrát, pak jedině s tebou,“ otočila se poté při pozápasovém rozhovoru ke Stephensové.