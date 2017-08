Grandslamový hit na úvod: favoritka Halepová vyzve hříšnici Šarapovovou

Halepová vyhlíží první grandslamový titul. Na US Open by mohla zaútočit i na post světové jedničky, k němuž už byla několikrát velmi blízko.

Ale hned první kolo bude mít mimořádně složité. Šarapovová bude hladová po úspěchu, vždyť na grandslamu hrála naposledy na Australian Open 2016! Pak ji na rok a čtvrt vyřadil trest za užívání meldonia.

Když se objevila v pavouku vedle jména Halepové bývalá světová jednička, Rumunku to ani příliš nepřekvapilo. „Měla jsem těžké losy skoro pokaždé. Ale samozřejmě jsem si řekla: Jak je možné, že se to stalo znovu? Vždyť je to teprve první kolo grandslamu.“

Šarapovová startuje na turnaji na divokou kartu, proto mohla skončit vedle kterékoliv z favoritek. Na žebříčku je až na 146. místě, po comebacku zatím zvládla vinou zranění jen čtyři turnaje. Nejlépe se jí vedlo hned na tom prvním, ve Stuttgartu došla do semifinále.

Právě Halepová patřila k hráčkám, které kritizovaly rozhodnutí udělit Šarapovové hned při prvním turnaji po návratu divokou kartu. Podle ní není takový krok vůči dopingovým hříšníkům dobrým příkladem pro mladé hráče.

Teď se utkají na kurtu - a obě musí mít ze zápasu respekt. Halepová má s Ruskou výrazně negativní bilanci 0:6, jenže poslední prohra přišla v roce 2015. A hlavně: forma Šarapovové je neznámou, vždyť naposledy hrála 1. srpna.

„Už jsem byla několikrát dost blízko výhře,“ vzpomínala Halepová. „Hraje se proti ní trochu obtížně, protože dává přímé rány, hraje riskantně a já nedokázala v klíčových momentech využívat příležitosti.“

Teď je však oproti posledním střetnutím zkušenější, mentálně silnější. „Zažila jsem během let mnoho různých situací. Jsem jiná hráčka ve všech směrech,“ věří Halepová. „Cítím se lépe a jsem připravená se jí znovu postavit. Nezáleží na výsledku, chci hlavně něco změnit. A třeba vyhraju.“

Jejich zápas otevírá noční program na centrkurtu, začne tedy někdy po 1:00 českého času v noci z pondělí na úterý.