Zase po nemoci. Zase k titulu? Bylo by to krásné, zasnila se Šafářová

Zase je po nemoci, zase v 1. kole musela otáčet zápas. Pokud by se rok 2016 na pražské antuce opakoval se vším všudy, znamenalo by to pro Šafářovou moc milou satisfakci.

„Bylo by krásné to dotáhnout, ale cesta je dlouhá. Bude to ještě hodně složité,“ pronesla poté, co vydřela triumf nad Slovenkou Kristinou Kučovou. A přidala klíčový dodatek: „Doufám, že jsem všechny nemoci už zase zahnala.“

Finalistka French Open 2015 si úpěnlivě přeje, aby její tělo opět bylo stoprocentní. Nebýt vleklých zdravotních patálií, mohla Šafářová být mnohem výše než na aktuálním 37. místě žebříčku.

Dvě česká derby ve středu. Těším se, říká Šafářová Před středečním programem jsou na Prague Open dopředu jisté dvě české postupující, neboť los proti sobě svedl hned dva páry krajanek. Kromě střetu Barbory Strýcové s Lucií Hradeckou se proti sobě postaví rovněž Lucie Šafářová a Kristýna Plíšková. „Těším se. Je to výborná hráčka a bude to dobré utkání,“ vyhlíží Šafářová jedno ze dvou derby.



„Po Charlestonu jsem měla natažené stehno. A teď angínu,“ prozradila po úvodu Prague Open. Antibiotika dobrala Šafářová pouhé dva dny před soubojem s Kučovou: „Ke konci to bylo znát, antibiotika hodně oslabují. Na to, že jsem byla týden v posteli, jsem nakonec zápas zvládla dobře.“

Optimistickým scénářem by byl titulový turnaj, tak jako loni. „Doufám,“ usmála se u fanoušků oblíbená Češka. I ona si pochvalovala, jak milou změnou je nastoupit pod tribunou plnou krajanů. „Je krásné, kolik lidí nás přijde podpořit,“ ocenila.

Do Prahy se sjela kvalitní konkurence, cesta za obhajobou je těžká sama o sobě. Ale Šafářová dobře ví, kam by chtěla vystoupat. Že její limity jsou jinde, než by napovídal pouhý pohled na pořadí tenistek v rankingu WTA.

„Dostala jsem se zpět do kondice, rok jsem začala dobře,“ soudí. „Jsem na dobré cestě zase zpátky; tam, kde bych chtěla být. Musím být trpělivá a makat. Prvním cílem je dvacítka. Pracujeme i na návratu do desítky, ale musí se to brát krok po kroku. Věřím, že se to podaří. Proto jsem tady.“

Přijde v Praze po dvanácti měsících další odměna?