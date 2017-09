Plíšková: Zápas letěl tak rychle, že jsem nestihla něco udělat blbě

V sobotu vstala z mrtvých, odvrátila mečbol. V neděli nevzala do ruky raketu a prošla se s přítelem po Manhattanu. V pondělí pak na hlavní scéně na US Open bez okolků zatočila s Jennifer Bradyovou, vykulenou slečnou z Floridy: 6:1, 6:0.

Členové jejího týmu jí byli tuze vděční, že je ušetřila dalšího duševního grilování v lóži na Ashe Stadium. Za necelých 47 minut bylo hotovo. Světová jednička je ve čtvrtfinále.

„Skoro všechno klapalo,“ řekla. „Letělo to tak rychle, že jsem nestihla udělat něco blbě. Kromě jednoho gamu, v kterém jsem vedla 40:15, jsem žádný neprohrála.“

Co vnímáte jako nejvýznamnější plus?

Že jsem hrála opravdu agresivně. Od začátku. Ona nehrála nejlíp a mně vycházelo skoro všechno. Servis i returny. Měla jsem v hlavě, že do toho půjdu a nebudu někde vzadu běhat a vracet míče. To byl největší posun.

Nebyla to nuda?

Po tom, co jsem tady přežila, jsem si ráda odpočinula. A celý tým se mnou. Všichni už ze mě byli unavení.

Co vám pomohlo urovnat si myšlenky?

Uvědomuju si, že nejvíc záleží na mně. Jak začnu. Jak hraju. Jaká ze mě jde energie... Od toho se zápas odvíjí. Dneska to bylo fajn, ustála jsem brejkbol ve druhém gamu a počáteční nervozita ze mě spadla.

Zatřásl s vámi mač s Číňankou Čang, která proti vám měla mečbol?

Prožila jsem klinickou smrt. Takový zápas nevyhrajete každý den. Měla bych si z něj něco vzít. Vnímám ho jako druhou šanci, kterou jsem na turnaji dostala. Snažila jsem se hrát uvolněněji a víc zvesela. V minulých dvou utkáních to byla trošku deprese.

Jak obtížné bylo udržet soustředění až do konce?

Čekala jsem, že se ve druhém setu zvedne. Říkala jsem si, to není možné, aby to takhle pádilo. Naštěstí těžký moment nepřišel.

Hrajete s větší lehkostí, protože už jste se prokousala do druhého týdne grandslamu?

V prvních třech zápasech bylo hlavní zvládnout nervy. Dneska už nejvíc záleželo na tenisu. Vybírala jsem si, kam zahraju, kam zaservíruju. V tomhle stádiu už se cítím líp.

Letos vás zatím pořadatelé posílají jenom na centrkurt. Už se z něj stává vaše kancelář?

Prohrála jsem na něm jenom loni finále. Jinak jsem na Asheovi neporažená. Doufám, že už mě na něm nechají. Je výhoda hrát celý turnaj na jednom kurtu.

Měla jste s trenérem Kotyzou před mačem pohovor?

Nalejvárny jsou menší a menší, abych neměla moc informací v hlavě, což je někdy problém. Probereme základní věci. Příprava je potřeba. Když jsem ve stavu, kdy dokážu ovládat tělo i ruce, taktika se někdy hodí. Dneska jsem s sebou měla i tahák pro případ nouze. Ale včera jsem ani nejela do areálu a den volna mi asi prospěl.

Co jste dělala?

Byli jsme se s Michalem projít, vyrazili jsme na večeři. Tenisu jsem se už nahrála hodně. Trénink včera nebyl potřeba.

Letos jste se na třech grandslamech probojovala do čtvrtfinále. Jak je to pro vás důležité?

Když jsem se tady loni konečně dostala přes to moje slavné třetí kolo, přála jsem si na grandslamech postupovat do druhého týdne. Tři ze čtyř se povedly, takže jsem spokojená. Wimbledon mi bilanci trošku pokazil. Tak snad se povede příští rok.