Jak Šafářová prosila Plíškovou: Vydržíš jako jednička ještě aspoň týden?

Plíšková má sice nyní na prvním místě náskok 790 bodů před druhou Simonou Halepovou, ale o žebříčkový trůn může v novém vydání přijít. Obhajuje totiž výhru z velkého turnaje v Cincinnati, na němž stejně jako Halepová bude hrát v sobotu večer českého času semifinále.

Rumunská rivalka potřebuje získat titul, aby Češku z prvního místa svrhla.

„Lucka už mi říkala: Můžeš vyhrávat pořád dál?“ vyprávěla se smíchem Plíšková na tiskové konferenci po vítězném čtvrtfinále s Wozniackou. „Říkala, jak by bylo fajn, kdyby Česko mělo dvě jedničky. Tak se snažím, jak to jde.“



Bethanie mi chybí

Obě Češky zažily v pátek v Cincinnati rozdílné příběhy. Šafářová po boku krajanky Barbory Strýcové vypadla v semifinále deblu s favorizovaným párem Martina Hingisová, Chan Yung-jan.

Lucie Šafářová

Přesto měla důvod k radosti: zajistila si, že se v pondělí stane čtvrtou českou deblovou jedničkou v historii, na čele žebříčku vystřídá svou obvyklou spoluhráčku Bethanií Mattekovou-Sandsovou, momentálně zraněnou.

„Dostat se na první místo je úžasné. Čtyřhra je týmový sport, většiny úspěchů jsem dosáhla s Bethanií a samozřejmě mi chybí. Přeju jí, ať se brzy uzdraví,“ říkala Šafářová. „Ale daří se nám skvěle i s Bárou. Je super být jedničkou, ale klíčové je mít skvělou spoluhráčku a užívat si to.“



To Plíšková může být zatím zcela spokojená. V pátek zvládla náročný dvojboj, když nejprve v dohrávce porazila Italku Giorgiovou a pak uspěla i s Dánkou Wozniackou, která ji vyřadila na minulém turnaji v Torontu.

„Byly tam trochu pomalejší podmínky, což pro mě bylo složitější. Dneska jsem hrála skvěle od základní čáry, docela se mi dařilo podání, hlavně ve druhém setu jsem jí nedala moc času něco vymýšlet,“ pochválila se 25letá tenistka.



Karolína Plíšková

V semifinále ji čeká Španělka Muguruzaová, s níž sice Plíšková prohrála první vzájemný zápas, ale v dalších šesti už nezaváhala.

„Obě jsme se zlepšily. Chci zapomenout na to, co bylo, a začít od nuly. Podmínky, jaké tu jsou, by mi mohly svědčit,“ slibovala si Plíšková. „Zkusím hrát jako s Caro. Dost agresivně, abych jí nedala prostor diktovat.“



Každý týden v čele žebříčku je dobrý

Světovou jedničkou je od 17. července, nyní tedy drží trůn pátý týden. Tvrdí, že výjimečná pozice ji nijak přehnaně nestresuje - ani vědomí, že na zámořské sérii podniků obhajuje hodně bodů (kromě titulu z Cincinnati také finále US Open).

„Už jsem na prvním místě pár týdnů byla. Vím, že obhajuju nějaké body, takže bude těžké tam zůstat, ale každý týden, kdy tam zůstanu, je dobrý,“ líčila. „I kdybych byla před US Open druhá, tak to bude pořád lepší než loni.“

Ačkoliv má za sebou náročný program, věří, že bude na rozhodující víkendové boje fit. „Vždycky se snažím zregenerovat, abych byla stoprocentně připravená. Budu ready,“ vyhlásila.

Současná situace pro ní není až tak výjimečná: dva zápasy v jednom dni musela letos zvládnout už v Dauhá a v Eastbourne. Pokaždé uspěla.

A nejen to: pokaždé poté došla až k titulu.

Dvě výhry chybí, aby to dokázala potřetí.