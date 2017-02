Kapitán Pála: Tlak je doma vždycky větší, ale holky si ho už osahaly

Pod vedením vysokého muže české tenistky získaly ceněný pohár již pětkrát, což z něj v tomto směru činí nejúspěšnějšího kapitána historie Fed Cupu. A Pála za ty roky dobře ví, jak krásné i těžké jsou zápasy doma.



„Z větší části je to příjemné, skvělé. Ale také více svazující,“ řekl Pála po úvodním dnu 1. kola; po sobotě zněl v Ostravě stav 1:1 na zápasy. „Holky si to už osahaly, což je vždycky dobře.“

O nervozitě z plných tribun mluvily Barbora Strýcová, jež na úvod podlehla Garbine Muguruzaové, i Karolína Plíšková, která později srovnala po triumfu nad Larou Arruabarrenaovou. Pála věří, že svíravé pocity ustoupí. Ale nevylučuje, že by mohly nastat změny.

Bavil jste se s vašimi svěřenkyněmi o tlaku domácího prostředí?

Jo, říkaly si to těsně před nástupem v koridoru. Určitě je to jiný pocit a v tu chvíli i větší tlak. Jsou rády, že přijde tolik lidí a že jim fandí - a chtějí hrát co nejlépe, to je jasné. Nesmí si toho ovšem na sebe naložit moc.

A naložily?

No, Bára (Strýcová) sice nebyla favorit, ale musí tam jít s tím, že může vyhrát. Určitě má na to Muguruzaovou porazit. V obou utkáních vyhrály favoritky, i když podle mě k případnému úspěchu měla jasně blíž Bára.

Přitom začala kanárem...

Zápas se pro ni nevyvíjel dobře, průběh prvního setu ovlivnil těžký a dlouhý první game. Bylo skvělé, že se i tak vzchopila. Není lehké to v hlavě zvládnout, ale konec druhého setu už měla výborný. Škoda začátku třetího - měla hrozně moc šancí a já si říkal, že by ji mohla zlomit. Byť to skončilo 1:6, byla to otázka jednoho dvou míčů.

Prohrát s Muguruzaovou určitě není ostuda. Ale mohlo to dopadnout i jinak, že?

Bylo to těžké, vždyť je to tenistka z Top 10 a loňská vítězka grandslamu. Bára k sobě v některých bodech byla možná kritičtější, než by musela; mohla samozřejmě někdy lépe podávat, ale byl to rozdíl pár míčů. Aspoň já si to myslím. Předvedla velmi solidní, velmi bojovný výkon. Nechala tam všechno.

Kritická k sobě po výhře byla i Karolína Plíšková...

Vím, že na lavičce říkala, že se jí její hra nelíbila, ale zvládla to velmi dobře. Jasně, mohla to zvládnout ještě líp, doservírovat k výhře. Ale ono není jednoduché nastoupit za stavu 0:1 jako velký favorit, člověk se logicky chce předvést před domácím publikem a hrát hezky.

Může jít zkouška v podobě odvráceného setbolu prospět?

Věřím, že by do neděle mohla. Vyzkoušela si, jaké to je být pod tlakem; mohlo to skončit 6:4, 6:3 a v uvozovkách by se nic nestalo. Takto musela něco vytáhnout, něco zahrát. Ne každý to umí zvládnout jako ona. Dobře servírovala, jen se prala s returnem. Ale ono to může být jako den a noc - třeba jí to v neděli bude přijíždět víc do ruky.

Neděle začne soubojem jedniček. Pomohlo vám v něčem první vystoupení Muguruzaové?

Jak řekla Kája: bude to jiná hra. Bára potřebuje rozbít rytmus, hrát různé varianty, zkracování míčů, jinou výšku... Kája ví moc dobře, co na ni hrát. Ona si ráda diktuje od lajny, chce to vzít jí vítr z plachet. I Kája hraje rychle, ale líp servíruje. To by mohl být největší rozdíl.

Zvažujete změny v nasazení hráček?

Ještě jsem neměl čas o tom pořádně přemýšlet. Určitě se pokusíme udělat co nejlepší rozhodnutí, to je to nejdůležitější. Potřebujeme dva body ze tří a máme varianty do dvouhry i do čtyřhry.