Trefil sudího a ztropil ostudu. Teď kanadský teenager skolil Nadala

Po vítězném forhendu padl na zem a skrýval si tvář v dlaních. Sám nemohl uvěřit tomu, co dokázal.

„Vždycky jsem o tom snil, když jsem vyrůstal, že budu hrát s hráči jako Rafa, Roger nebo Andy,“ vykládal.

Teď jednoho z nich dokonce porazil - a dokonce na domácí půdě! Ve 3. kole turnaje v Montrealu zvítězil nad Nadalem 3:6, 6:4, 7:6 (7:4) a stal se nejmladším čtvrtfinalistou na turnaji Masters.

„Bylo to tak těžké. Je to nejlepší hráč, s kterým jsem kdy hrál,“ řekl Shapovalov, kterému v hledišti fandila i hokejová legenda Wayne Gretzky.

Nadal: Můj nejhorší zápas v sezoně

Nechybělo málo - a Kanaďan vůbec nemusel dostat šanci se s Nadalem utkat.

V prvním kole měl proti němu Dutra Silva čtyři mečboly! Ve druhém zase narazil na obávaného Del Potra, i s ním si ale dokázal poradit.

Tím si vysloužil šanci vyzvat Nadala, tím dostal příležitost dobýt životní výhru.

„Je těžké popsat, jak jsem se cítil během zápasu. Bylo to extrémně náročné fyzicky i psychicky. Rafa je velký bojovník. Jsem opravdu rád, že jsem dokázal zvítězit,“ popisoval mladík hrající s bílou čepicí otočenou kšiltem dozadu.

Pro Nadala šlo o teprve osmou letošní porážku, ovšem musela ho bolet. Kdyby došel do semifinále, mohl se vrátit na post světové jedničky, na němž už strávil 141 týdnů. Stále má slušnou šanci se posunout na trůn po blížícím se podniku v Cincinnati, avšak čtvrteční večer ho rmoutil.

„Byl to můj nejhorší zápas v sezoně,“ vyprávěl zklamaně. „Ale (Denis) hrál dobře. Má velký potenciál. Přeju mu jen to nejlepší. Má vše k tomu, aby se stal skvělým hráčem.“

Sudího poslal na operaci, pak se usmířili

To ano: Shapovalov patří mezi jména, kterým se už delší dobu věští slibná budoucnost. Loni vyhrál wimbledonskou juniorku, zdolal Nicka Kyrgiose a připsal si první výhru v Davis Cupu. „Je to nejlepší hráč z ročníku 1999 na světě,“ řekl kapitán kanadského daviscupového týmu Martin Laurendeau.

Jenže právě v týmové soutěži letos Shapovalova pověst utrpěla. Když dostal šanci nastoupit v 1. kole proti Velké Británii, nejprve prohrál úvodní zápas s Evansem a v rozhodujícím utkání s Edmundem pak ztropil ostudu. Po nepovedené výměně chtěl odpálit míček zlostně do publika, jenže trefil umpirového sudího Arnauda Gabase, který se zlomeninou levé očnice poté musel dokonce na operaci.

Shapovalov se kál, dostal pokutu sedm tisíc dolarů (přes 170 tisíc korun). Událost ho zasáhla. „Další turnaj jsem vynechal. Nechtěl jsem vstát z postele. Pořád to mám v hlavě,“ přiznal. „Ale pomohlo mi to vyspět jako osobnosti. Pomohlo to mé hře - zůstávám na kurtu klidnější, když vím, co se může stát, kdybych zase ztratil nervy.“

S rozhodčím se usmířil, prý se dokonce stali dobrými přáteli a čas od času si napíšou.

A teď se postaral o to, aby v tenisovém světě nebyl „Ten, kdo trefil rozhodčího“, ale „Ten, kdo skolil Nadala“.