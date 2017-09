Přešlap. A další! Byl to extrém, řekl Jebavý po daviscupové čtyřhře

Kolikrát musel zakroutit hlavou. „Občas mi to písknou, ale dneska to byl extrém. Bylo jich moc,“ říkal Jebavý. Tenisovým přešlapům bohužel kráčel naproti, což potvrdil i kapitán Jaroslav Navrátil. Češi v tomhle výmluvy nehledali.

„Speciálně Roman je dělal. Stál moc blízko čáry a byl nervozní,“ hodnotil Navrátil. „I tohle jsou ale pro hráče zkušenosti.“

Zpravodajství Jak probíhala čtyřhra?

Češi podlehli nizozemskému páru Robin Haase, Matwé Middelkoop ve čtyřech setech 6:4, 4:6, 6:7 (1:7) a 4:6. Jebavého daviscupová premiéra dostala lehce kuriózní nádech. „Nevím, jestli jsem je udělal všechny, ale tolik jsem jich nikdy nezažil,“ hodnotil přešlapy. To druhý z deblistů podobný moment dosud v kariéře nezaznamenal.

„Premiéra,“ usmál se Pavlásek. „A paradoxně ještě ne do kurtu, ale prý levou nohou přes střed. Podával jsem zprava, blízko středu – a stoupl si na druhou půlku. Když to lajnový za mnou vidí, proč ne.“

Verdikt rozhodčích nejvíce zahrozil ve chvíli, kdy Jebavý prožíval noční můru každého podávajícího. Nakupil tři dvojchyby po sobě – a pak ještě zaznělo: Chyba nohou! „To mi teda ruka ztěžkla,“ přiznal. Češi přesto tento game zvládli.

Jinak 27letý debutant příliš nervozity nezažíval. „Začali jsme dobře, set a půl jsme byli lepší. Škoda, že jsme nešli do trháku i potom,“ litoval druhé a třetí sady. „Strašně zlomový byl podle mě tiebreak ve třetím,“ dodal Pavlásek. „Middlekoop byl ze začátku trochu slabší, ale potom se do toho dostal. Nedá se nic dělat, takový je tenis. Budeme věřit, že to kluci doklepnou potřebným třetím bodem.“

Češi jsou totiž pořád ve vedení 2:1 na zápasy – a domácí jednička Robin Haase před nedělním soubojem s nejvýše postaveným Čechem Jiřím Veselým (od 12.00) pobyl v sobotu na kurtu dvě hodiny a 40 minut. A v pátek padl s Lukášem Rosolem až v pěti setech.

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale plán zněl, že pokud by se to nepovedlo, tak aspoň chceme strávit na kurtu co nejdelší dobu, aby se Haase trochu zatavil,“ líčil Pavlásek. „Aspoň tohle jsme splnili.“

A tak by třeba i prohraná „přešlapová bitva“ mohla mít nakonec pro Česko částečné pozitivní důsledky.