Jak udržet Davis Cup. Ať kluci chytí šanci, burcuje kapitán Navrátil

Jen málokdo tušil, co velkého zrovna startuje. „Tehdy jsme o postup do první divize hráli ještě s Martinem Dammem a Jirkou Novákem, co se zrovna loučil,“ vzpomíná Navrátil na 11 let staré události.

Tak dlouho u tenisové reprezentace úřaduje, za tu dobu Češi v letech 2012 a 2013 Davis Cup slavně ovládli, do finále za Navrátilovy éry prošli celkem třikrát. Jenže teď je v Nizozemsku čeká šichta: v nominaci chybí opory Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Navrátilův tým tak tvoří Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a deblista Roman Jebavý.

„Snad budeme v neděli zase úspěšnější,“ přeje si Navrátil. Češi mají na přípravu přesně týden, z Prahy vyrazili směr Amsterdam, odkud se přesunou do nedalekého Haagu. Ve výpravě ještě chyběl Lukáš Rosol, který hrál rakouskou extraligu, ale úvodní pondělní trénink už by měl stihnout.

Ve hře je toho totiž opravdu dost. Sám Navrátil to po letech strávených u týmu cítí více než dobře.

Na antuce to bez Berdycha se Štěpánkem bude šichta, co?

Čekám velice vyrovnané utkání. Kvůli Tomášovi zvolili antuku, i když doufali, že hrát nebude. Což se jim splnilo, ale Jirka, Lukáš i Adam hrají na antuce dobře. Kluci jsou zdraví a v pohodě, to je důležité. Věřím, že to zvládneme.

Soupeřův trumf se zdá být jasný: Robin Haase.

Doma to bude zachraňovat; čekám, že nastoupí všechny tři dny. Dozvěděli jsme se, že nenastoupí Jean-Julien Rojer - je to vítěz US Open ve čtyřhře, to je pro ně určitě oslabení.

Za Česko by ve dvouhrách měli nastoupit Lukáš Rosol (vlevo) a jako jednička Jiří Veselý.

Vám ovšem schází hned dvojice letitých tahounů. Co pro vás při společné absenci dua Berdych, Štěpánek bude jinak?

Změní se toho dost. Většinu úspěšných Davis Cupů jsme hráli všichni, poslední roky hrál Tomáš jen jedno utkání a trochu jsme si zvykli, že nastupujeme bez něj - ale zase tu byl Radek. Bez prvního hráče a jednoho z nejlepších deblistů v naší historii to bude velice složité.

Je čas na nové tváře, co?

Tihle kluci dostanou šanci a měli by ji využít. Je to pro nás fakt velice důležité utkání. Naposledy se sestoupilo před tím, než jsem přicházel k týmu, v roce 2005. Pro český tenis by to byla velká škoda.

Jedničkou bude Veselý. Za reprezentaci míval často potíže s nervozitou, na druhou stranu už tuhle pozici ustát dokázal...

Zvládl to předloni v Indii, což bylo důležité. Antuka je jeho nejlepší povrch a je to náš první hráč. V mojí hlavě je pořád to, že někdo bude muset porazit Haaseho. Myslím, že to bude třeba - což je těžké, ale ne nehratelné.

I proto, že ve čtyřhře vás čeká dřina, že?

Při vší úctě k tomu, že Veselý a Jebavý hrají v poslední době velice slušného debla a jsou sehraní a také Adam Pavlásek hrál v Davis Cupu výborná utkání, Haase s Middelkoopem pořád byli ve čtvrtfinále US Open. Velice těžká čtyřhra to bude. Jsou potřeba body přes druhého hráče a jeden z kluků bude muset bohužel porazit Haaseho.

Lukáš Rosol s ním má bilanci 4-1. Berete to jako nápovědu?

Kalkuluju s tím, že by to mohlo vyjít hned první den. Lukáš je rád, že je zase zpátky v týmu, bude připravený. Jenže bilance je jedna věc, forma z posledních pár měsíců je taky velice důležitá. A ty zápasy při vší úctě k Lukášovi nebyly optimální. Uvidíme.

Budete s verdiktem o nominaci čekat až do poslední chvíle?

Musím se rozhodnout do středy, podle tréninků. Ale pořád platí, že zkušenosti dvojice Veselý, Rosol jsou větší než u Adama. Jebavý je jen na debla. Všechno nasvědčuje tomu, že by začali oni, ale nechci předbíhat.