Veselý po dramatické výhře: Cítil jsem tíhu. Byla to válka o každý míč

Že je od sebe v žebříčku dělí tak moc? Že proti němu stál aktuálně 408. tenista světa? „Tomu se musím až smát. Každý ví, že u něj to tolik neznamená, vždyť byl roky v nejlepší stovce,“ řekl Veselý a ocenil, jak de Bakker před svými krajany dřel.

Pět setů, spousta těžkých a vypjatých chvil. A česká výhra!

„Tohle pro mě znamená ještě víc než předloňská baráž v Indii. Jsem šťastný, jak jsem bojoval,“ pronesla česká jednička pro duel s Nizozemskem.

Uvědomoval jste si jako lídr týmu zvýšený tlak?

Cítil jsem tíhu okamžiku. Tohle vítězství bylo strašně důležité, pokud jsme se chtěli udržet v dobré výchozí pozici – a teď je slušná. Je to můj největší triumf v Davis Cupu, probojoval jsem se k němu. On hrál opravdu velmi dobře, výtečně podával.

Zpravodajství První den daviscupové baráže

I z vašeho vítězného řevu bylo znát, jak jste si oddechl.

Hodně, zápas byl opravdu náročný. On začal neskutečně, v prvním setu mi nedal šanci. Vůbec jsem nečekal, že takhle nastoupí. Moje první servisy létaly 230 kilometrů za hodinu – a on mi na ně dával winnery. Na to nejsem zvyklý. Ale v závěru už byl unavený a první podání na něj začalo platit.

Co bylo klíčové?

Stále jsem čekal na své šance, které přišly až ve druhém setu. Vydřel jsem jedno jeho podání, což bylo důležité. Pak začala válka, hrálo se o každý míč. Snažil jsem se ho co nejvíc unavit, což jsem pak dokázal využít. Škoda třetího setu, kde jsem mohl vyhrát. Postupně mi dával víc a víc šancí, v úplném závěru už začal hrát na riziko. Musel jsem ho hnát, aby vytuhnul.

Jak jste v tak vyrovnaném duelu udržoval v bdělosti mysl?

Čím víc se natahoval, tím jsem se snažil víc křičet a řvát. Emocí tam bylo strašně moc; věděl jsem, jak moc na tom bodu záleží. Cítil jsem velkou šanci, na antuce se v posledních letech cítím nejlíp, což není žádné velké tajemství. Na možnost hrát Davis Cup na antuce jsem čekal velmi dlouho a jsem rád, že jsem konečně dokázal předvést slušný výkon.

Jak jste na tom se silami s výhledem na sobotní čtyřhru?

Uvidíme, jak to půjde. Lukáš (Rosol) se drží; bylo by skvělé, kdyby přidal druhý bod, který nikdo neočekává, hlavně to může to být dlouhé pro Haaseho. U mě jde o to, jak se budu cítit v sobotu ráno. Po pěti setech nikdy nevíte – teď jsem v pohodě, ale čekám, že mě to v noci trošičku dostane.

Ale na kurt chcete, že?

Uděláme vše proto, abych byl co nejpřipravenější. Abychom měli všechny varianty otevřené.

Koho byste preferoval po boku, turnajového parťáka Romana Jebavého?

S Romanem máme nahráno nejvíc zápasů, to by byla asi optimální varianta. Všichni zvládáme čtyřhru slušně, nějakou jsme společně odehráli. Sehranost tam relativně je. To je největší výhoda: můžeme postavit vlastně kohokoli.