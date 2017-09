Do Davis Cupu v 27 letech. Nováček Jebavý: Vyzvídal jsem, co mě čeká

Na překvapivě dobře připravené antuce v Haagu trénují čeští tenisté před baráží v Nizozemsku. První si dvorec vyzkoušela jednička týmu Jiří Veselý s deblistou Romanem Jebavým, který poté hrál i s Adamem Pavláskem. "Hala je výborná. Dvorec je skvěle připravený, odskoky jsou rovné. Na to, že to je připravené pouze na víkendové utkání, jsou první dojmy jen pozitivní," řekl Veselý. Daviscupový debutant Jebavý slova svého deblového partnera z turnajů potvrdil. "Hala je útulná pro lidi a na antuce to dobře skákalo.“ (ČTK)