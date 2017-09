Neprožíval jsem světlé chvilky. Ale lepší zítřky přijdou, věří Rosol

Čtvrtfinále v Japonsku 2014, stejná fáze v Kazachstánu o rok dříve. I tyto dva případy platí za ukázku toho, že 32letý Rosol za národní barvy umí: v odlehlých destinacích pomohl výhrami jak ve dvouhře, tak v deblu.

Loni v Německu zase ve třech setech proškolil už tehdy stoupající hvězdičku Alexandera Zvereva (nyní světovou čtyřku), o kolo dále proti Francii zaznamenal v duelu s Tsongou jediný český bod.

„V paměti toho mám hodně. Člověk má za zády celý tým, týden se připravujete spolu. Často vzpomínám právě na to, co se dělo celou dobu, nejen na zápasy,“ popisuje své vzplanutí pro Davis Cup.

I ono přispělo k tomu, že jde nyní do hry i jako tenista, jemuž hrozí pád do třetí stovky žebříčku. Ne, nedaří se - ale reprezentace to má změnit. Obdobně jako třeba u kolegy Adama Pavláska, s nímž se Rosol ostatně na zhodnocení posledních měsíců výrazně shoduje.

„Sezona je zatím špatná, to si řekněme na rovinu. Sužovala mě zranění i zdravotní komplikace - na konci minulé i na začátku této sezony. Úplně světlé chvilky jsem neprožíval ani ohledně rodinného života,“ připomíná svůj veřejně propíraný rozchod s moderátorkou Michaelou Ochotskou. „Věřím, že se to všechno ustálilo. Že přijdou lepší zítřky.“

Lukáš Rosol v 1. kole olympiády v Riu.

A tak vzhůru k nim: na antuce v Haagu, před pátečními dvouhrami v roli týmové dvojky, s veškerou péčí, jíž je český daviscupový tým proslulý: „Taková kolikrát není ani na turnajích. Člověk si užije celý týden.“

Ale jen kvůli tomu, aby natankoval sebevědomí, pochopitelně v kádru není. Kapitán Jaroslav Navrátil vsadil na to, že jej duely proti Tsongovi či Zverevovi zocelily, že mu starty za Česko svědčí. „A taky mám s Haasem pozitivní bilanci,“ připomíná Rosol.

Pětkrát se už s nizozemským esem potkali, Robin Haase uspěl jedinkrát. To značí, že recept zná, přesto Rosol nepodléhá tomu, že za něj něco zařídí statistiky. Vždyť oba borce aktuálně v žebříčku ATP dělí 153 míst.

„Každý zápas je jiný a v Davis Cupu jsme se ještě nepotkali - je to odlišná soutěž než turnaje,“ říká Rosol. „On bude favorit a já můžu jen překvapit. Nemám co ztratit. Haase je velký srdcař, bude se chtít doma předvést. Necítím na sebe tlak; to on musí přinést body, domácí s tím počítají.“

Předtím, než zamíří na závěr roku na turnaje do Číny či na Tchaj-wan, by Rosola případný triumf nad „starým známým“ mohl pěkně popostrčit vpřed. Ani v Haagu mu ale tělo nedopřává pohodu, nyní kvůli lehké viróze. Což s rokem 2017 koresponduje: „Celou sezonu mám problém s achilovkou a patou. Ale pořád v takových mezích, že se dá hrát.“

V Davis Cupu má Rosol v singlech bilanci 10-8 a rád by ji vylepšil. „Být v nominaci je super, cením si každého zápasu,“ vypráví. „Reprezentovat má svoje kouzlo. Dám do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit.“

Na bod(y) pro Česko? I na začátek cesty kýženým směrem?