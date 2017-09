Kapitán spokojený i překvapený. Stav 2:0 čekal málokdo, těší Navrátila

Jak tenká je hranice mezi radostí a smutněním, mezi euforií z výhry a bolavou porážkou. „Jsem velice rád - a hlavně jsem překvapený,“ hodnotí Navrátil to, jak obměněný český tým vstoupil do bojů o daviscupovou budoucnost. „Vést po prvním dni v Nizozemsku 2:0, to čekal asi málokdo.“

Celkem deset setů sledoval, oba jeho svěřenci vydřeli nejtěsnější možné úspěchy. Jiří Veselý versus Thiemo de Bakker, to byl triumf vůle.

„I když hrál se 408. hráčem světa, tak jsme věděli, že je silný. Jirka potvrdil roli favorita. V závěru to zvládl hlavou a tohle vítězství bylo důležité nejenom pro tým, ale i pro něj. V minulých letech se mu v Davis Cupu nedařilo a tahle antuka mu hrozně pomohla,“ oceňuje Navrátil, že jeho aktuální jednička zdárně dotáhla duel na svém oblíbeném povrchu.

Hala Sportcampus vřela dál, neboť do hry šéf místní oblíbenec, rodák z Haagu Robin Haase. Jenže nizozemské eso předčil Lukáš Rosol.

„Vidíme, kde je jeho potenciál,“ hodnotí Navrátil. „Davis Cup mu pomůže do další kariéry. Haase měl potvrdit roli favorita, ale neměl tolik šancí. I když Lukáš ve třetím setu ztratil vedení 2:5, soustředil se a Haaseho dorazil.“

Loni Zverev a Tsonga, nyní Haase... Tuze příjemné je pro Navrátila sledovat, že se z Rosola stává v Davis Cupu o tolik jistější tenista. „Hraje za Česko a to má rád,“ popisuje Rosolův naturel.

A věří mu. Prakticky bez ohledu na okolnosti, které by v jiném vzbudily pochyby. A že by se v Haagu našly...

„Při trénincích se mu do středy nedařilo, až ve čtvrtek jsme si ho vzali a srovnali mu údery,“ přiblížil český kapitán. „Celou dobu jsem byl přesvědčen, že v pátek musí hrát Lukáš. I po výsledcích, co má letos za sebou na turnajích. Davis Cup je jiný.“

Toto rozhodnutí se Navrátilovi vyplatilo. Nizozemské město už bylo skryté pod příkrovem tmy a on začal dumat nad dalším: koho nasadit do sobotní čtyřhry, která by při českém úspěchu mohla celou baráž rozhodnout.

„Sedneme si na večeři,“ plánoval, neboť chtěl mít jasno co nejdříve: „I pro hráče je to lepší, aby se na to připravili.“



Varianty měl dvě: Jiří Veselý s Adamem Pavláskem, případně Pavlásek s debutujícím deblistou-specialistou Romanem Jebavý.

„Jebavý sice nehrál žádný Davis Cup, ale v letošním roce udělal velký pokrok. Musím se zeptat všech, jak se cítí,“ říkal Navrátil. „Lukáš (Rosol) toho má určitě plné kecky, ten hrát nebude.“ Další nápovědou bylo, že Češi očekávají těžkou, dost možná dlouho čtyřhru: „A musíme taky myslet na to, že na Haaseho musí být Jirka Veselý v neděli fyzicky fit.“

Ne, rozhodnuto ještě není. Ale start byl ideální - ku kapitánově potěše.