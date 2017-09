Kapitán tenistů: Pár chyb, to se stane. Do hry půjdou Veselý a Rosol

Od chvíle, kdy v roce 2006 přebral český tým pro Davis Cup, je tohle pro Jaroslava Navrátila třetí boj o záchranu. V Nizozemsku mohlo být jasno tak bleskově, jak to jen jde: po pátečních triumfech Veselého s Rosolem přišel debl, Pavlásek s Veselým získali první set...

... ale razítko jistoty nepřišlo. Domácí dostali naději.

„Nizozemci byli vyrovnanějším párem než my,“ uznal sportovně Navrátil kvality dvojice Robin Haase, Matwé Middelkoop. S vědomím, že skóre 6:4, 4:6, 6:7 (1:7), 4:6 se sice teoreticky mohlo otočit v český prospěch, jenže totéž platilo o úvodních dvouhrách, které se shodně rozhodly až v pátém setu: „V pátek byly obě o pár míčích.“



Přes prohru ani jednoho z nově sestaveného páru nehaněl. Ba naopak.

Kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil sleduje zápas Jiřího Veselého s Thiemem de Bakkerem.

„Viděli jsme už hodně premiér a mě Roman nezklamal,“ řekl o Jebavého vstupu do světa Davis Cupu. „V trénincích vypadal hodně dobře, ale zápas je jiný. On je příslibem do budoucna po Radku Štěpánkovi. Adam ho držel celý zápas, dobře se doplňovali, jenž pak Romanovi přestal fungovat return. Sebevědomí šlo dolů, ale odvedl dobrou práci.“



Pavlásek zažil třetí daviscupový start: opět ve čtyřhře, leč poprvé bez pocitů vítězství. „Adam potvrdil, že bude vynikajícím deblistou,“ oceňuje jej kapitán. „Roman si to vyzkoušel. Mě nezklamal. Pár chyb, to se stane.“

Vedení 2:1 je po sobotě pořád velmi slibné. Dokonce možná až nad plán, neboť síla dvojice Haase, Middelkoop, čtvrtfinalistů US Open, byla dopředu známá. Aspoň že duel v hale v Haagu trval přesně 160 minut.

„Může nám to pomoci,“ soudí Navrátil pro závěrečné dvouhry. Začíná se totiž bitvou jedniček - soubojem Haaseho s Veselým. „Haase je velice dobře fyzicky připravený, to jsme viděli. Ale Jirka bude mít výhodu v tom, že odpočíval. Kdyby došlo na čtyři nebo pět setů, může kondice rozhodovat.“

Veselý, toť jasná volba. A stejně to Navrátil měl i s druhým ze singlistů: tím bude Lukáš Rosol. „Oba se cítí dobře, sestava se zatím nemění. Není důvod,“ pronesl kapitán. K tomu, aby u něj platilo barážové „do třetice všeho dobrého“, mu stačí úspěch jednoho z nich. Začíná se od 12 hodin.