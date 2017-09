Už zase: Nizozemsko vs. Česko. Budoucnost tenistů rozsoudí v Haagu

Zvětšit fotografii Čeští daviscupoví reprezentanti v Haagu: zleva Roman Jebavý, Lukáš Rosol a Jiří Veselý. | foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

dnes 6:59

Haag (Od našeho zpravodaje) - S kým do boje o udržení se mezi elitou? Je jisté, že české tenisty povede do barážové bitvy s domácími Nizozemci jako jednička Jiří Veselý. „Máme jasno i o druhém hráči,“ říká kapitán Jaroslav Navrátil, leč soupeř a fanoušci se to dozvědí až po čtvrtečním losu. Jako dvojka půjde do pátečních dvouher buď Lukáš Rosol, nebo Adam Pavlásek.