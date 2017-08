Koukalo na nás 40 milionů lidí. Talentovaný baseballista teď sní o MLB

S baseballem začínal v předškolním věku, přesněji, když mu bylo pět let. Není proto divu, že už byl jednou velice blízko tomu, aby s ním skončil. „Asi ve třinácti letech, protože jsem neměl čas na kamarády,“ vzpomíná Marek Krejčiřík. „Ale trenéři mi to vymluvili. A jsem za to hrozně rád,“ usmívá se spojka extraligového třebíčského týmu. „Teď už bych nic takového neudělal.“ Naštěstí, chce se dodat!

Šestnáctiletý odchovanec Nuclears je totiž obrovským talentem nejen třebíčského baseballu.

„Doufám, že z něj vyroste extra hráč,“ říká trenér Třebíče Jan Gregor. „Zatím prochází všemi reprezentačními výběry, v letošní sezoně se jako nejmladší hráč zařadil do seniorské extraligy. A vede si v ní velice dobře,“ myslí si Gregor. „Takže do budoucna je v něm velký potenciál pro český baseball.“

Než by seděl doma nebo ve školce, byl rád za trénink

Marek nebyl prvním, kdo se v rodině Krejčiříků začal věnovat baseballu. „Bratr Petr ho hrál v patnácti, jeden rok,“ líčí o dvanáct let mladší sourozenec. „Otec se mě zeptal, jestli se nechci jít podívat na baseballový trénink na hřiště. Já jsem souhlasil a už u toho zůstal,“ vzpomíná. „Jako malý jsem furt seděl doma nebo byl ve školce. Neměl jsem co dělat. A baseball mě bavil. Rodiče mě do toho vtáhli, vozili mě tam,“ děkuje po letech.

Díky baseballu se šikovný mladík podíval do světa. S reprezentačním výběrem do 12 let byl na mistrovství světa na Tchaj-wanu, s národním týmem do 15 let na světovém šampionátu v Japonsku.

Za největší zážitek však považuje opakovanou účast ve Světové sérii Little League. „Během čtyř let se tam kvalifikoval čtyřikrát, dvakrát v nejslavnější kategorii do 12 let, dvakrát do Junior League. To je unikát,“ říká Gregor. „Přitom každá Světová série nabízí zápasy proti silným soupeřům, „V tu chvíli na nás v televizi koukalo čtyřicet milionů lidí. Bylo to absolutně úžasné,“ zmiňuje Gregor obrovskou popularitu akce. „Byl to asi největší zážitek mého života,“ přiznává Krejčiřík.

Chce být dokonalý, každou chybu si moc vyčítá

Šikovný mladík v tomto ročníku nejvyšší domácí seniorské soutěže úspěšně hájí barvy extraligového nováčka. „Je to samozřejmě něco jiného než mládežnické soutěže. A jelikož je extraliga na hodně vysokém levelu, není to jednoduché,“ připouští Krejčiřík, který je od jedenácti let zvyklý hrát se spoluhráči staršími o dva roky. „Ale tady je to opravdu skok, rozdíl je klidně i deset let,“ uvědomuje si. „Proti ostatním mi chybí výškový vzrůst i síla.“

Přesto je s jeho výkony trenér Gregor spokojen. „Tím, že může nastupovat za další dvě věkové kategorie, byla dohoda, že když bude mít volno a nebude unavený, bude hrát za ně. Ale na konci základní části se jeho forma tak vyšperkovala, že jsme se rozhodli, že bude hráčem pouze extraligového A týmu,“ vysvětluje.

Na Krejčiříkovi, kromě jeho baseballového umu, obdivuje také přístup. „Je to velký perfekcionista. V zápase chce být dokonalý. Každou chybu, kterou udělá, si moc vyčítá,“ všímá si. „Na to, jak je mladý, to bere strašně zodpovědně. Je cílevědomý, trénuje poctivě. Se svým talentem, který má, nakládá velmi dobře. Jde si za svým snem.“

Tím by měla být budoucnost spojená s působením v Americe. „Rádi bychom ho dostali na nějakou college nebo univerzitu,“ plánuje Gregor. „Po maturitě bych chtěl na vysokou školu do Států,“ souhlasí Krejčiřík.

Ten se splnění svého snu může znovu přiblížit už letos na podzim, kdy má možnost jet na největší Show Case, přehlídku hráčů pro americké školy a skauty. „Vysoká úroveň, na které hraje, mu dává spoustu možností,“ je přesvědčen Gregor. „Spousta hráčů, kteří v minulosti prošli Světovou sérií Little League, je dneska v Major League.“

Nejprestižnější světová liga by samozřejmě lákala také Krejčiříka. „Je to sen. Chtěl bych se tam dostat a nějakou dobu ji hrát. Ale nemyslím si, že se to splní,“ zůstává mladý hráč realistou. „Když vidím borce z Major League nebo například z amerických států Portoriko nebo Panama, tak to je opravdu velký rozdíl,“ přiznává. „Stále je potřeba se zlepšovat.“

Kromě baseballu Krejčiřík žádné výrazné koníčky nemá. „Ale hodně mě baví běh. Takže v případě, že bych nehrál baseball, asi bych dělal atletiku,“ přemýšlí.